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Yeni Eğitim Dönemi: Öğretmen Akademileri Açıldı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, Trabzon'da Öğretmen Akademileri'nin açılışında eğitimde reformların önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 17:52
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 18:31
Yeni Eğitim Dönemi: Öğretmen Akademileri Açıldı

Trabzon'da Öğretmen Akademileri'nin Açılışı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Trabzon Öğretmen Akademileri Açılış Programı'nda konuştu. Yelkenci, bu yıl hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile eğitimde yeni bir dönemin başladığını ifade etti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli

Yelkenci, konuşmasında, "Bu yıl uygulamaya koyduğumuz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile eğitimde yeni bir dönemi başlattığımızı düşünüyoruz" dedi ve yakın zamanda kabul edilen Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nu hatırlatarak, "Kanunda öğretmenlerimizle ilgili pek çok husus olmakla beraber, Milli Eğitim Akademisinin kurulması da kanun maddelerimiz arasında yer alıyor" diye ekledi.

Eğitimde Reform ve Öğretmen Akademileri

Yelkenci, eğitimde reform tartışmalarına değinerek, "Reform, çok iddialı bir kelime; aynı zamanda sürekli devam eden reformlar çağının başladığını belirtmek istiyorum. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, esnek yapısıyla bu süreci dikkate alan bir modeldir" ifadelerini kullandı.

Akademilerin Amaçları

Öğretmen Akademileri'nin, öğretmenlerin şehirle olan bağlantılarını güçlendirmek için oluşturulduğunu vurgulayan Yelkenci, "Eğitim fakültelerinde verilen akademik bilgiler yerine, bu akademiler öğretmenlerimizi insanla ve mekânla etkileşime geçirecek yolları sağlamayı hedefliyor" şeklinde konuştu.

Katılım Belgeleri Verildi

Program, Vali Aziz Yıldırım ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun'un katılımıyla gerçekleştirilirken, öğretmenlere katılım belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Trabzon'daki Hamamizade İhsanbey Kültür...

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Trabzon'daki Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Trabzon Öğretmen Akademileri Açılış Programı"na katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Trabzon'daki Hamamizade İhsanbey Kültür...

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Trabzon'daki Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Trabzon Öğretmen Akademileri Açılış Programı"na katılarak konuşma yaptı.

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