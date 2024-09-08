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Yeni Eğitim-Öğretim Dönemi Başlıyor: 2024-2025 Yılına Özel Yenilikler

Yeni eğitim-öğretim dönemi, 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yarın başlıyor. Teması 'Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi'.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 10:29
Yeni Eğitim-Öğretim Dönemi Başlıyor: 2024-2025 Yılına Özel Yenilikler

Yeni Eğitim-Öğretim Dönemi Başlıyor

2024-2025 eğitim-öğretim yılı, yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yarın start alıyor. Bu dönem, 74 bin okuldaki yaklaşık 750 bin derslikte gerçekleştirilecek.

Özel Tema ile Açılış Dersi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan açılış dersi, "Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" temasıyla tüm kademelerde uygulanacak. Bu sene, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum eğitimi de 2-3 Eylül tarihlerinde yapıldı.

Yenilenen Müfredatla Eğitim

2024-2025 yılı, eğitim süreçlerinde kapsamlı yenilikler barındırıyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, yeni müfredat ilk kez anasınıfı ve 1, 5, 9. sınıflarda uygulanacak. Ders içerikleri %35 oranında sadeleştirilecek. Öğrencilerin etkinliklerle desteklenen yeni kitaplar kullanarak öğrenmeleri hedefleniyor.

Mesleki ve Teknik Eğitime Önem Verilecek

Yeni eğitim yılı, mesleki ve teknik eğitim konusunu öncelikli gündem maddesi olarak belirleyecek. Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi çerçevesinde, meslek ortaokulları açılacak ve zanaat atölyeleri oluşturulacak.

Ortak Sınavlar ve Diğer Düzenlemeler

Geçen yıl uygulamaya konulan “Ortak Sınav” sistemi bu yıl genişletilerek, 7. ve 10. sınıflarda da uygulanacak. Ayrıca, sınıf annesi uygulamasına izin verilmeyecek ve velilerin randevusuz okullara girişine kapalı olunacak.

Çevreci Okullar için Yeni Adımlar

MEB, yeşil okulların enerji verimliliğini artırmak amacıyla çalışmalara başlayacak. Öğrenciler, çevre bilinci aşılamak adına ağaç dikecek ve bu ağaçların bakımını üstlenecek.

2024-2025 Takvimine Göz Atalım

İlk ara tatil 11-15 Kasım 2024 tarihlerinde yapılacak. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025’te başlayacak. İkinci dönem ise 3 Şubat 2025’te başlayarak 20 Haziran 2025’te sona erecek.

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