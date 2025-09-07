Yeni eğitim-öğretim yılı yarın başlıyor: İlk ders 'Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak'

Yeni eğitim-öğretim yılı yarın başlıyor

2025-2026 eğitim-öğretim yılı, Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında yarın başlıyor. Eğitim yılı, "Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak" temalı ilk dersle açılacak.

Genel katılım ve fiziki yapılanma

Yeni öğretim yılında tüm kademelerde yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen eğitim-öğretim faaliyetlerine katılacak. Bu yıl açılması planlananlarla birlikte ülke genelinde 74 bin 538 okul ve 761 bin 416 derslikte eğitim verilecek.

Öğretim programları ve uygulama takvimi

2024-2025 döneminde kademeli olarak başlatılan Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin öğretim programları, bu yıl ana sınıfı ve uygulama sınıflarında, ilkokul 1 ile 2, ortaokul 5 ile 6, ortaöğretim hazırlık ve 9 ile 10'uncu sınıflarda uygulanacak.

Okul öncesi eğitime başlayanlar ile ilkokul birinci sınıf öğrencileri için 1-5 Eylül tarihlerinde uyum eğitimleri düzenlendi. Ortaokula başlayacak öğrenciler için ise bu hafta okula uyum amacıyla rehberlik çalışmaları yapılacak.

Farkındalık ve çevre etkinlikleri

Eğitim-öğretim yılının ilk haftasında farkındalık eğitimi ve etkinlikler planlanacak; ilk ders Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak temasıyla işlenecek. Okullarda doğa sevgisinin pekiştirilmesi, 'yeşil vatan'ın korunması, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması, fidan dikimi ve orman temizliği gibi çalışmalara yıl boyunca devam edilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan Köklerden Geleceğe Nefes Protokolü kapsamında, ilk gün 'Her Çocuk Bir Fidan' temalı kısa film gösterimi yapılacak ve tüm ilkokul öğrencilerine fidan dağıtılacak. Ayrıca Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare etkinlikleri kapsamında yıl boyunca çeşitli etkinlikler, eğitimler, şenlikler, atölyeler ve saha çalışmaları düzenlenecek.

Kitap dağıtımı ve istihdam

2025-2026 eğitim-öğretim yılı için 184.455.297 adet ders kitabı, Bakanlığa bağlı resmi ve özel okullardaki öğrencilere ücretsiz olarak dağıtıldı. Yeni eğitim yılında Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 70 bin kişi istihdam edildi; bu yeni istihdamla birlikte okullarda görev yapan hizmetli sayısı 123 bine ulaştı.

Tatil takvimi

Birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım tarihlerinde yapılacak. Atatürk Haftası'nın birinci ara tatile denk gelmesi nedeniyle MEB'e bağlı tüm okul ve kurumlarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anmaya yönelik bilimsel toplantı, konferans, sergi, yarışma ve tiyatro gibi etkinlikler bir önceki hafta öğrenci, öğretmen, eğitim kurumu yöneticisi ve velilerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Yeni eğitim öğretim yılı birinci dönemi 16 Ocak 2026'da sona erecek. Yarıyıl tatili 19 Ocak Pazartesi başlayıp 30 Ocak Cuma sona erecek. İkinci dönem 2 Şubat Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart'ta başlayıp 20 Mart'ta sona erecek.