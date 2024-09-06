Yeni Eğitim Yılı 'Çanakkale'den Gazze'ye' Temasıyla Başlıyor

Yeni Eğitim Dönemine Özel Tema

2024-2025 eğitim yılı, 'Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi' dersi ile başlayacak. Bu ders, temel eğitim ve ortaöğretim düzeyindeki tüm sınıflarda uygulanacak.

Bakan Tekin'den Açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim yılının açılışı için yapılan törende, geçmişteki kahramanlıkların önemi ve milli değerlerin gençlere aktarımına vurgu yaptı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli

Resmi yazıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde oluşturulan dersin, öğrencilere geçmişleri hakkında bilgi verirken aynı zamanda vatan sevgisi ve kardeşlik duygularını pekiştirmeyi hedeflediği belirtildi.

Dersin İçeriği ve Uygulama Şekli

Bu ders, ilkokullarda ve ortaokullarda 40 dakika sürecek şekilde tasarlanmış olup, Türk ve Filistin halkları arasındaki tarihi bağları, Çanakkale Savaşı'ndaki ortak duruşu ve Gazze'deki özgürlük mücadelesini ele alacak.

Öğrencilerin Katılımı ve Duygusal Empati

Derste, öğrencilerin duygularını ifade etmeleri için bir beyin fırtınası etkinliği yapılacak, böylece empati geliştirmeleri sağlanacak.

Ortaöğretimde Kapsamış Olacak

Ortaöğretim düzeyinde ise 9, 10, 11 ve 12'nci sınıflarda aynı sürelerde verilecek olan derslerde, vatan sevgisi, bağımsızlık ve adalet gibi kavramlar üzerinde durulacak.

Şiirlerle Anma ve Bilinçlendirme

Ders kapsamında öğrenciler, ünlü şairlerin 'Bayrak' ve 'Çanakkale Şehitlerine' şiirlerini okuyarak, geçmişten bugüne süregelen değerlerini hissedecekler.

Bu sayede, Türk ve Filistin halkı arasındaki tarihi dayanışma ve ortak mücadele ruhu, tüm eğitim kademelerinde öğrencilerin kalplerine kazınacak.