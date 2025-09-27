Yeni Epstein Belgeleri: Elon Musk, Steve Bannon, Bill Gates ve Peter Thiel'in İsimleri Geçiyor

Yeni yayımlanan Epstein belgeleri, Elon Musk, Steve Bannon, Bill Gates, Peter Thiel ve Prens Andrew'un isimlerini içeriyor; belgelerde telefon, uçuş ve mali kayıtlar da yer alıyor.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 13:41
Yeni Epstein Belgeleri: Elon Musk, Steve Bannon, Bill Gates ve Peter Thiel'in İsimleri Geçiyor

Yeni Epstein Belgeleri: Elon Musk, Steve Bannon, Bill Gates ve Peter Thiel'in İsimleri Geçiyor

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ın davasına ilişkin, Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'ndeki Demokratlar tarafından yeni belgeler yayımlandı. Belgelerde, X şirketinin sahibi Elon Musk, eski Başkan Donald Trump'ın danışmanı Steve Bannon, Microsoft'un eski CEO'su Bill Gates, PayPal ve Palantir kurucu ortağı Peter Thiel ile Prens Andrew'un adları öne çıkıyor.

Belgelere ilişkin ayrıntılar

Komite tarafından yayımlanan dökümanlarda Epstein'ın telefon kayıtlarının, uçuş kayıtlarının ve manifestolarının kopyaları, mali defterleri ve günlük programı gibi dosyalar bulunuyor. Bu kayıtlar, Epstein çevresindeki ilişki ağının boyutuna dair yeni bilgiler sunuyor.

6 Aralık 2014 tarihli bir kayıtta Musk'ın bir "adaya" gittiğinden ve Gates ile bir kahvaltı partisi planlandığından söz ediliyor. Belgelerde ayrıca Peter Thiel'in 27 Kasım 2017'de Epstein ile öğle yemeği yediği, Steve Bannon'ın ise 16 Şubat 2019'da Epstein ile kahvaltı programında yer aldığı belirtiliyor. Prens Andrew ise Epstein'ın özel jetinde yolcu olarak kaydedilmiş durumda.

Komitenin değerlendirmesi ve tepki

Demokratların Gözetim Sözcüsü Sara Guerrero, açıklanan belgelerin hayatta kalanlar ve mağdurlar için adaleti sağlama çabalarına katkı sunduğunu vurguladı. Guerrero, "Jeffrey Epstein'ın dünyanın en güçlü ve en zengin adamlarından bazılarıyla arkadaş olduğu her Amerikalı için açık olmalıdır. Açıklanan her yeni belge, hayatta kalanlar ve mağdurlar için adaleti sağlamaya çalışırken bize yeni bilgiler sağlıyor." ifadelerini kullandı.

