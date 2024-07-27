Yeni EYT paketi yolda! 46-47-48 yaş ile emeklilikte flaş detay!

Emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaş için müjde niteliğinde bir düzenleme hayata geçiriliyor. Yeni getirilen düzenlemelerle, prim gün sayısı ve yaş kriterlerini karşılayan bireyler erken emeklilik fırsatına kavuşacak. Bu yenilikler, özellikle Bağ-Kur’lular ve ev hanımları gibi geniş bir kesim için emeklilik sürecini daha erişilebilir kılmayı amaçlıyor. İşte bu önemli değişikliklerin detayları:

Bağ-Kur’lular İçin Yeni Fırsatlar





Bağ-Kur kapsamında sigortalı olanlar için emeklilik yaşını ve prim gün sayısını etkileyen önemli bir düzenleme gerçekleştirildi. Önceden emeklilik hakkı kazanabilmek için gereken prim gün sayısı 9,000 iken, yeni düzenlemeyle bu sayı 7,200 güne düşürüldü. Bu değişiklik, küçük esnaflardan kuaförlere, terzilere kadar geniş bir kitleyi kapsıyor. Bu düzenlemenin amacı, emeklilik sürecini daha erişilebilir hale getirmek ve çalışma hayatında yeterli prim günü dolduramayan kişilere destek olmaktır.

Mini EYT Paketi ile Erken Emeklilik

Yeni düzenleme, "Mini EYT Paketi" olarak adlandırılan bir dizi iyileştirme içeriyor. Bu paket kapsamında, 3600, 5000, 5780 ve 6000 prim gün sayısı ile emeklilik hakkı tanınıyor. Ayrıca, yaş kriterlerini de karşılayan vatandaşlar, belirtilen prim gün sayısını doldurarak erken emeklilik hakkına sahip olabilecekler. Bu düzenleme, belirli yaş aralıklarında emeklilik imkanı sunarak, çalışma hayatında uzun yıllar geçiren ancak prim gün sayısını tamamlayamayan kişilere büyük bir fırsat sunuyor.

Ev Hanımlarına Yönelik Destek

Ev hanımlarına yönelik getirilen yeni düzenleme, sosyal güvence sağlama ve emeklilik hakkı elde etme konularında önemli adımlar içeriyor. Devlet, ev hanımlarının prim ödemelerinin üçte birini karşılayacak. Bu destek, ev hanımlarının ekonomik açıdan rahatlamasını ve sosyal güvenceye kavuşmasını sağlayacak. Ayrıca, yıpranma payı gibi uygulamalar sayesinde, ev hanımlarının emeklilik yaşı da daha erkene çekilebilecek.

Prim Gün Sayısında İyileştirmeler

Yeni düzenlemeyle birlikte, prim gün sayısında sağlanan iyileştirmeler, emeklilik sürecinin daha adil ve ulaşılabilir hale gelmesini amaçlıyor. Özellikle Bağ-Kur’lular için yapılan düzenleme, prim gün sayısını 7200 güne düşürerek, bu kesimin emeklilik hakkını kazanabilmesini kolaylaştırıyor. Önceden bu prim gün sayısını dolduramayan yaklaşık 1 milyon esnaf, yeni düzenleme sayesinde hemen emeklilik hakkına sahip olacak.

Emeklilik Sürecindeki Adil Dağılım

Bu yeni düzenlemeler, emeklilik sürecinin daha adil hale gelmesini hedefliyor. Esnaf ve diğer çalışan kesimlerin emeklilik hakkını kazanabilmesi için sağlanan bu iyileştirmeler, emeklilik yaşını doldurmuş ancak prim gün sayısını tamamlayamamış kişilere büyük bir avantaj sağlıyor. Ayrıca, EYT kapsamında olan vatandaşlar için de önemli bir fırsat sunulmuş oluyor.

Emeklilik hayali kuran vatandaşlar için getirilen bu düzenlemeler, prim gün sayısının düşürülmesi, yaş kriterlerinin esnetilmesi ve ev hanımlarına sağlanan desteklerle emeklilik sürecini daha erişilebilir kılmayı amaçlıyor. Yapılan bu iyileştirmeler, emeklilik hakkı kazanmak isteyenler için büyük bir şans tanıyor ve çalışma hayatı boyunca yeterli prim gününü dolduramayanlara önemli bir fırsat sunuyor.