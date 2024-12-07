Yeni Gazetecilik Eğitimi Başladı: NJ 101

Anadolu Ajansı’ndan Yeni Gazetecilik Eğitimi

Anadolu Ajansı (AA) koordinasyonunda düzenlenen "New Journalism (NJ) 101" eğitimi büyük bir heyecanla başladı. Bu eğitim, medya sektöründe kariyer yapmak isteyenler ve gazetecilik alanına ilgi duyan herkes için önemli bir fırsat sunuyor.

Katılımcılara Çağdaş Beceriler Kazandırılacak

"NJ 101" eğitimi, katılımcılara gazeteciliğin yenilikçi ve dinamik yönlerini öğretecek; dijital medya araçları, sosyal medya kullanımı ve etkili haber yazım teknikleri hakkında bilgi verecek. Eğitim programı, katılımcıların çağın gereksinimlerine uygun becerilerle donatılmasını hedefliyor.

Eğitim İçeriği ve Hedefler

Bu eğitimde, yeni medya trendleri, haber üretim süreçleri ve etik gazetecilik konuları ele alınacak. Katılımcıların eleştirel düşünme ve analitik haber yazma becerilerini geliştirmeleri amaçlanıyor.

Kağıt kalemle yapılan klasik gazetecilik anlayışından uzaklaşarak, güncel teknolojik yöntemleri kullanma fırsatı bulacak olan katılımcılar, yeni nesil gazetecilik becerilerine sahip olmanın avantajını yaşayacaklar.

Anadolu Ajansı (AA) Akademi koordinasyonunda, Türkiye'de eğitim gören, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Türkiye Bursu sahibi uluslararası öğrencilere yönelik düzenlenen "New Journalism (NJ) 101" eğitimi başladı.

Anadolu Ajansı (AA) Akademi koordinasyonunda, Türkiye'de eğitim gören, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Türkiye Bursu sahibi uluslararası öğrencilere yönelik düzenlenen "New Journalism (NJ) 101" eğitimi başladı.