Yeni Gelişmeler ve Zorluklar: İmalat Sektöründen Arktik Olaylar

İmalat Sektöründe Nitelikli Eleman Bulmak Zorlaştı

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayi dünyasında nitelikli eleman eksikliğine dikkat çekiyor. Öğrencilerin son teknolojik gelişmelerle tanışması ve fabrikalarda uygulamalı eğitim almasının önemini vurgulayan Bahçıvan, "Sanayinin kapılarını öğrencilere açmak mesleki eğitimi güçlendirecek adımlar atmamız gerekiyor," dedi.

Yenibiriş Yönetici Ortağı Uğur Karaboğa ise inşaat sektöründe özellikle sıva ustaları gibi spesifik alanlarda ciddi bir açık bulunduğunu belirtirken, ağır vasıta sürücüleri ve vinç operatörleri için de ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Arktik Okyanusu'nda Büyüyen Değişimler

Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi kapsamında yapılan incelemelerde, Arktik Okyanusu'nda deniz buzunun 8'de 1 oranında azaldığı tespit edildi. 4. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi Lideri Prof. Dr. Ersan Başar, bu durumu "Atlantik'teki deniz yapısının Arktik bölgeye kaymasına neden olduğunu ve buna 'Atlantifikasyon' dediğimizi" belirterek, Arktik Okyanusu'nun yavaş yavaş Atlantik Okyanusu'na yenildiğini söyledi.

İstanbul’da Beton Dubalar Sorun Yaratıyor

Büyükşehirlerde yaya yollarında park sorununu çözmek amacıyla yerleştirilen beton dubalar, bisiklet ve motosiklet trafiğinde ise yaralanmalara ve kazalara yol açabiliyor. Uluslararası Yol ve Sürüş Güvenliği Uzmanı Mert İntepe, "Ana yollar yerine sokak araları trafiğinde bu çözümler uygulanıyor; ancak bazen ölümcül sonuçlar doğurabiliyor," dedi.

Peynirde Gıda Güvenliği İçin Yeni Düzenleme Yolda

SETBİR Başkanı İsa Coşkun, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gözden geçirilen yeni peynir tebliğinin gıda güvenliğini artıracak ve haksız rekabetin önüne geçeceğini belirtti. Coşkun, "Eritme peynirinin yerel peynirlerimizi yanıltıcı şekilde üretmesi yasaklanacak," şeklinde konuştu.

Meclis 28. Dönem 2. Yasama Yılı’nı Tamamladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 28. Dönem 2. Yasama Yılı’nda 70 kanun teklifini yasalaştırdı ve birçok önemli karar aldı. Meclis, oturum boyunca toplam 823 saat çalışarak 27 bin 529 sayfa tutanak tuttu.

Türkiye’de Araç Muayenelerinin İlk Yarısı Kapandı

Yılın ilk yarısında muayeneden geçen araç sayısının 5.4 milyonu geçtiği bildirilirken, araçların yaklaşık 3.8 milyonu hafif kusurlu bulundu.

Yaz Aylarında Tuhaf Olaylar

Son günlerde haberlerde yer alan tuhaf olaylar arasında, yeni Zelanda'da bir kişinin köpeğini aşırı şekilde beslediği için hapis cezası alması ve bir yolcunun ceplerinde 100'den fazla yılan sakladığı durumlar dikkat çekti.

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