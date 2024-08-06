Yeni Güney Galler'de Uzaktan Çalışma Durduruldu

Yeni Güney Galler'de Uzaktan Çalışma Yasağı

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde, kamu kurumlarına uzaktan çalışmayı durdurmaları yönünde bir talimat verildi. NSW Başbakanı Chris Minns, bu konuda bir genelge yayınlayarak, kamu sektörü için yeni bir çalışma düzeninin benimsenmesi gerektiğini ifade etti.

Esnek Çalışma Modelleri ve Yerinde Olmanın Önemi

Genelgede, uzaktan çalışmanın dışında, yarı zamanlı çalışma ve görev paylaşımı gibi esnek çalışma yöntemlerinin teşvik edilebileceği vurgulandı. Şu anki koşullar altında, fiziksel olarak ofiste bulunmanın, kamu kurumlarının gelişimi için kritik olduğu belirtildi.

Çalışma Politikaları ve Uzaktan Çalışma İzinleri

Kamu kurumları, kendi çalışma politikalarını oluşturma özgürlüğüne sahipken, çalışanların mesailerini haftanın tüm günlerine yayması gerektiği ifade ediliyor. Ayrıca, uzaktan çalışma taleplerinin ancak belirli şartlar altında ve kısa süreli onayla uygulanabileceği kaydedildi.

Sendikalar ve Emlak Sektörünün Tepkisi

Alınan karara sendikalar karşı çıkarken, emlak sektörü bu durumu olumlu buldu. Kamu Hizmetleri Birliği Genel Sekreteri Stewart Little, Kovid-19 salgını sonrası kamu binalarının küçüldüğünü ve her çalışana yeterli fiziksel alan sağlanamadığını belirterek, bu kararın eleştirilmesi gerektiğini savundu.