Yeni hafta rekor sıcaklıklarla başlıyor! Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek...

Yeni haftanın başlangıcında ülke genelinde hava sıcaklıkları artış gösteriyor. Beş büyük kentte açık hava hakim olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceğini bildirdi. İstanbul'da rüzgarlar serinletici bir etki yaparken, sıcaklık 31 derece olarak ölçülecek. Ankara'da ise sıcaklık bir kademe daha artarak 37 dereceye ulaşacak.

BEŞ BÜYÜK KENTTE HAVA DURUMU



İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da bugün hava açık olacak. İstanbul'da kuzeyden esen sert rüzgarlar serinlik sağlayacak. Ankara’da ise sıcaklık artarak 37 dereceye çıkacak. İzmir’de sıcaklık 35 derece, Bursa’da 33 derece olarak bekleniyor. Antalya’da ise yüksek nem nedeniyle 31 derece olan sıcaklık, hissedilen sıcaklık olarak 38 dereceyi bulacak.





DOĞU BÖLGELERİNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülkemizin doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Osmaniye, Kars ve Hakkari çevreleri ile Ağrı ve Iğdır’ın güney kesimleri, Van'ın doğusu ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.





HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR



Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerinden, öğle saatlerinde Akdeniz kıyılarında ise güney yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.