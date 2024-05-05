Yeni haftada Merkez Bankası enflasyon tahminlerini açıklarken, TÜİK işsizlik ve dış ticaret verilerini yayınlayacak

Merkez Bankası Enflasyon Tahminlerini Açıklarken, TÜİK'ten Kritik Veriler Geliyor!



Ekonomide hareketli bir haftaya giriyoruz. Hem Merkez Bankası'ndan hem de Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) önemli veriler bekleniyor. Bu veriler, piyasaların gidişatını ve yatırımcıların bakış açısını doğrudan etkileyebilir.

Merkez Bankası Enflasyon Tahminlerini Açıklıyor

Hafta boyunca dikkat çeken en önemli gelişmelerden biri, Merkez Bankası'nın yılın ikinci enflasyon raporunu perşembe günü açıklaması olacak. Bu kapsamda Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yıl sonu enflasyon tahminlerini paylaşacak. Karahan'ın ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmeleri de piyasaların odağında olacak.

TÜİK Veri Takvimi Hareketli

TÜİK veri takvimi de oldukça hareketli.

Nisan ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları çarşamba günü açıklanacak. Aylık ve yıllık bazda en fazla getiri sağlayan yatırım araçları belli olacak.

Mart ayı dış ticaret endeksleri perşembe günü, cuma günü ise mart ayı sanayi üretim endeksi rakamları duyurulacak. Üretimin nabzını tutan veriler, büyüme görünümüne ışık tutacak. Sanayi üretimi şubatta yıllık yüzde 11,5 artış kaydetmişti.

Bu hafta açıklanacak bir diğer önemli veri de işsizlik oranı olacak. TÜİK, mart ayı iş gücü istatistiklerini cuma günü açıklayacak. Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta yüzde 8,7'ye geriledi. İşsiz sayısı, bu dönemde 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin oldu. Devreye alınan politikaların etkisiyle işsizlikte düşüşün sürmesi bekleniyor.

Bu Haftada Piyasaları Neler Bekliyor?

Yoğun bir veri akışının yaşanacağı bu haftada piyasalarda volatilite artabilir. Yatırımcılar, Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerini ve TÜİK'ten gelen verileri yakından takip edecek. Bu veriler ışığında yatırım stratejilerini belirlemeye çalışacaklar.