Yeni Hal Yasası Mersin'de Şekilleniyor: Mersin, Adana, Antalya Tek Ses

Yeni Hal Yasası Mersin'de Şekilleniyor

MTSO ev sahipliğinde kritik istişare

Yeni Hal Yasası çalışmalarının sürdüğü süreçte, üretim ve ihracatta Türkiye'nin lokomotif şehirleri arasında yer alan Mersin, Adana ve Antalya kritik bir toplantıda bir araya geldi. Toplantıya Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ev sahipliği yaptı.

Toplantı, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Katılımcılar arasında Mersin Ticaret Borsası Meclis Başkanı Münir Şen, Mersin, Adana, Antalya, Silifke, Tarsus ve Erdemli Hal Dernek Başkanları ile MTSO'nun ilgili komite üyeleri yer aldı.

Toplantının ana gündem maddesi, İç Ticaret Genel Müdürü Adem Başar'a sunulacak olan görüş raporunun son halinin belirlenmesiydi. Görüşmelerde, hallerin piyasada denge unsuru olduğu ve hem üretici hem tüccarı koruyan yapısıyla kayıt dışılığın ve enflasyonun önlenmesinde önemli rol oynadığı vurgulandı.

Başkan Çakır, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi paylaşarak "Bundan sonra üretimde güçlü bölgelerin oluşturacağı tek sesle, sonuç odaklı bir şekilde ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı. Çakır, sektör içindeki birlik ve dayanışmanın hem üreticinin hem de tüccarın çıkarına olacağına dikkat çekti.

Katılımcılar, hallerin sistemin sürdürülebilirliği açısından daha kontrol edilebilir ve denetlenebilir yapılar olduğunu belirterek, mevcut sistemin güçlendirilerek devam ettirilmesi gerektiği konusunda mutabakat sağladı. Toplantı sonucunda hazırlanan raporun kısa süre içinde İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne iletilmesi planlanıyor.

