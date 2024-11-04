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Yeni İç Güvenlik Yasası Teklifi Meclis'te

Ateşli silahlar ve çakar kullanımına yönelik yeni düzenlemeler teklifi TBMM'ye sunuldu.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 15:06
Yeni İç Güvenlik Yasası Teklifi Meclis'te

Yeni Düzenlemeler Meclis'te

Ateşli silahlara ve yetkisiz çakar ışık kullanımına dair ceza hükümlerini kapsayan bir kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na iletildi.

Teklifin İçeriği

Bu teklif, hem iç güvenlik alanında mevcut yasaların güçlendirilmesi hem de kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla hazırlandı. Uzmanlar, bu düzenlemelerin toplum üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekiyor.

Meclis Süreci

Teklifin, TBMM komisyonlarında incelenerek yasalaşma sürecine girmesi bekleniyor. Kamuoyu, yasalaşacak düzenlemeler hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor.

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