Yeni Kaledonya'da Kanak Kabileleri Egemenlik İlan Etti

Kanakların Egemenlik İlanı

Fransa'nın Hint-Pasifik bölgesindeki 171 yıllık sömürgesi olan Yeni Kaledonya’da, Kanak kabile liderleri adanın geleneksel toprakları üzerinde egemenliklerini duyurdu. Bu önemli gelişme, 23-25 Eylül tarihleri arasında Mare Adası'nda düzenlenen toplantıda gerçekleşti.

Büyük Şefler Konseyi Toplandı

Toplantıya, 17 Kanak kabile lideri ve yaklaşık 200 kişi katıldı. 24 Eylül’de yapılan oylamada, çeşitli Kanak kabile liderlerinin yönettiği geleneksel topraklar üzerinde tek taraflı egemenlik ilan edildi.

Birleşmiş Milletler Ziyareti

Yeni Kaledonya'nın Geleneksel Senatosu'ndan bir heyet, 7-14 Ekim tarihlerinde Birleşmiş Milletler'in ABD merkezine bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyor. Ayrıca, adanın Xaracuu bölgesinde Kasım ayı başında yapılacak toplantıda, egemenlik ilan eden bölgelerde hangi geleneksel yönetim modelinin oluşturulacağı tartışılacak.

Fransa'nın Tepkisi

Yeni Kaledonya, 24 Eylül 1853'te Fransız yönetimi altına girmişti. Son dönemde, bağımsızlık yanlıları, Fransız hükümetinin yerel halkın güçsüzleşmesine neden olacağına inandıkları anayasal reform girişimine karşı 13 Mayıs'tan itibaren aktif harekete geçmişti. Fransa hükümeti, başta Noumea olmak üzere, çeşitli noktalarda bağımsızlık yanlılarını kontrol altına almak için olağanüstü hal ilan etti ve bölgeye polis ve jandarma gönderdi.

Reformun yürürlüğe girmesi için Fransız Parlamentosu'nun iki kanadının bir araya geldiği Kongre'de onaylanması gerekiyor. Bunun ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tartışmalı reform girişiminin askıya alındığını duyurdu.