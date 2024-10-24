DOLAR
34,24 0,05%
EURO
37,08 -0,19%
ALTIN
3.002,1 -0,35%
BITCOIN
2.318.797,1 -1,55%

Yeni Kaledonya'da Seçimler Erteleniyor

Fransız Senatosu, Yeni Kaledonya'daki seçimlerin ertelenmesine yönelik tasarıyı kabul etti.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 17:17
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 17:17
Yeni Kaledonya'da Seçimler Erteleniyor

Yeni Kaledonya'da Seçimlerin Ertelenmesi

Fransa'nın Hint-Pasifik bölgesindeki kolonisi Yeni Kaledonya'da, bölgesel seçimlerin ertelenmesini hedefleyen bir yasa tasarısı Fransız Senatosu tarafından onaylandı. Bu tasarı, seçimin 15 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanırken, 30 Kasım 2025'te yapılmasını öngörüyor.

Senato Oylaması

Sosyalistlerin sunduğu yasa tasarısı, 324 senatörün "Evet" oyu vermesi ile kabul edilirken, 19 senatör ise çekimser kaldı. Ancak bu tasarının, yasalaşabilmesi için Ulusal Meclis'ten de onay alması gerekiyor.

Anayasal Reform Tartışmaları

Tasarı, adanın yerli halkı olan Kanakların tepkisiyle karşılanıyor. Kanaklar, 1998 yılında imzalanan Noumea Anlaşması'na aykırı olarak değerlendirdikleri bu anayasal reform girişimine karşı protestolar düzenliyor. Bu girişim, en az on yıl boyunca adada yaşamış Fransız vatandaşlarının yerel seçimlerde oy kullanmalarını sağlamak amacı taşımaktadır.

Güvenlik Önlemleri ve Gösteriler

Fransız hükümeti, olağanüstü güvenlik tedbirleri alarak adaya binlerce ilave güvenlik gücü gönderdi ve gece sokağa çıkma yasağı uyguladı. Mayıs ayından bu yana süren olaylarda, olaylarda 13 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Başbakan Barnier'in Açıklamaları

Fransa Başbakanı Michel Barnier, 1 Ekim tarihinde yaptığı açıklamada, Yeni Kaledonya'daki bölgesel seçimlerin ertelendiğini duyurdu. Ayrıca, reformun nihai onay için parlamentonun iki kanadının toplandığı Kongre'ye sunulmayacağı bilgisini verdi.

Yeni Kaledonya, 1998'de imzalanan Noumea Anlaşması ile özerklik statüsü kazanmış ve bu anlaşma, yerli halkın azınlık statüsüne düşmesini önlemek için oy kullanma hakkını sınırlamaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TUSAŞ Çalışanları İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terör Saldırısına Tepki
3
AB, Kuzey Makedonya ile Üyelik Sürecini Hızlandırmak İstiyor
4
Kayseri'de Eniştesini Öldüren Sanığa 19,5 Yıl Hapis Cezası
5
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Gazze Açıklamaları
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki Güvenlik Toplantısına Başkanlık Edecek
7
Kayseri'de 800 Yataklı Hastane Projesi Hayata Geçiyor

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek