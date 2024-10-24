Yeni Kaledonya'da Seçimler Erteleniyor

Yeni Kaledonya'da Seçimlerin Ertelenmesi

Fransa'nın Hint-Pasifik bölgesindeki kolonisi Yeni Kaledonya'da, bölgesel seçimlerin ertelenmesini hedefleyen bir yasa tasarısı Fransız Senatosu tarafından onaylandı. Bu tasarı, seçimin 15 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanırken, 30 Kasım 2025'te yapılmasını öngörüyor.

Senato Oylaması

Sosyalistlerin sunduğu yasa tasarısı, 324 senatörün "Evet" oyu vermesi ile kabul edilirken, 19 senatör ise çekimser kaldı. Ancak bu tasarının, yasalaşabilmesi için Ulusal Meclis'ten de onay alması gerekiyor.

Anayasal Reform Tartışmaları

Tasarı, adanın yerli halkı olan Kanakların tepkisiyle karşılanıyor. Kanaklar, 1998 yılında imzalanan Noumea Anlaşması'na aykırı olarak değerlendirdikleri bu anayasal reform girişimine karşı protestolar düzenliyor. Bu girişim, en az on yıl boyunca adada yaşamış Fransız vatandaşlarının yerel seçimlerde oy kullanmalarını sağlamak amacı taşımaktadır.

Güvenlik Önlemleri ve Gösteriler

Fransız hükümeti, olağanüstü güvenlik tedbirleri alarak adaya binlerce ilave güvenlik gücü gönderdi ve gece sokağa çıkma yasağı uyguladı. Mayıs ayından bu yana süren olaylarda, olaylarda 13 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Başbakan Barnier'in Açıklamaları

Fransa Başbakanı Michel Barnier, 1 Ekim tarihinde yaptığı açıklamada, Yeni Kaledonya'daki bölgesel seçimlerin ertelendiğini duyurdu. Ayrıca, reformun nihai onay için parlamentonun iki kanadının toplandığı Kongre'ye sunulmayacağı bilgisini verdi.

Yeni Kaledonya, 1998'de imzalanan Noumea Anlaşması ile özerklik statüsü kazanmış ve bu anlaşma, yerli halkın azınlık statüsüne düşmesini önlemek için oy kullanma hakkını sınırlamaktadır.