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Yeni Kaledonya'da Seçimlerin Ertelenmesi Onaylandı

Fransız Parlamentosu, Yeni Kaledonya'daki bölgesel seçimlerin ertelenmesi yasa tasarısını kabul etti.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 20:19
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 20:19
Yeni Kaledonya'da Seçimlerin Ertelenmesi Onaylandı

Yeni Kaledonya'da Seçimler Ertelendi

Fransa'nın Hint-Pasifik'teki bölgesi Yeni Kaledonya'da, yerel seçimlerin ertelenmesini öngören yasa tasarısı, Fransız Parlamentosu tarafından onaylandı.

Oylama Sonuçları

Fransız Parlamentosu'nun alt kanadı olan Ulusal Meclis’te yapılan oylamada, tasarı 297 "evet" oyuyla kabul edildi. Tasarının içeriği, 15 Aralık’ta yapılması planlanan Kongre ve bölgesel meclis seçimini erteleyerek, 30 Kasım 2025’e kadar yeni tarihler belirlemeyi öngörüyor.

Tasarı Süreci

Tasarının parlamentonun üst kanadı olan Senato'da 23 Ekim’de onaylanmasının ardından, Meclis’teki oylama ile nihai onay alınmış oldu. Ancak tasarının yürürlüğe girmesi için Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

Anayasal Reform Tartışmaları

Yerli halk olan Kanaklar, Fransız hükümetinin önerdiği anayasal reformun 1998'de imzalanan Noumea Anlaşması'na ters düştüğünü savunuyorlar. Bu reform, adada en az 10 yıl yaşayan Fransızların yerel seçimlerde oy kullanmasına izin vermeyi amaçlıyor. Hükümete karşı çıkan grup, Paris’in Noumea Anlaşması’na sadık kalması için mayıs ayından bu yana gösteriler düzenliyor.

Güvenlik Önlemleri ve Olaylar

Fransa, adada artan huzursuzluk nedeniyle birçok güvenlik önlemi alırken, yaklaşık 4 aydır Yeni Kaledonya'da gece sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Geçmişte yaşanan olaylarda ise 13 kişi hayatını kaybetti. Merkez sağcı Başbakan Michel Barnier, 1 Ekim’de yaptığı açıklamada, seçimlerin ertelendiğini duyurdu ve anayasa reformu ile ilgili tartışmaların Kongreye sunulmayacağını belirtti.

Tarihsel Arka Plan

Yeni Kaledonya, 1998'de Noumea Anlaşması ile özerklik kazanmış ve bu anlaşma ile yerli halkın oy kullanma hakları 1998'den önce adada ikamet eden kişilerle sınırlı kalmıştır.

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