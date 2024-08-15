Yeni Kaledonya'da Şiddet Olayları: Ölü Sayısı 11'e Yükseldi

Yeni Kaledonya'daki Çatışmalardan Üzücü Gelişmeler

Fransa'nın Hint-Pasifik'teki kolonisi Yeni Kaledonya'da, güvenlik güçleri ile bağımsızlık yanlıları arasında çıkan şiddet olayları sonucunda ölü sayısı 11'e ulaştı.

Son Olaylar ve Yaralanmalar

Söz konusu olaylar, Noumea Savcılığı'na dayandırılan haberlere göre Thio Köprüsü'nde meydana geldi. Güvenlik güçleri, bağımsızlık yanlılarına müdahale ettikten sonra bir kişi hayatını kaybetti. Savcı Yves Dupas, jandarmanın kendisine açılan ateşe yanıt verdiğini, bu durumda iki bağımsızlık yanlısının yaralandığını belirtti. Yaralılar arasında başından vurulan bir kişi hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdi.

Sorunların Temeli: Anayasal Reform Girişimleri

Yeni Kaledonya'daki bağımsızlık yanlıları, Fransız hükümeti'nin yerel halkın gücünü sınırlamaya çalışan anayasal reform girişimine karşı 13 Mayıs'tan itibaren tepkilerini artırmıştı. Bu durum üzerine, Fransız gouvernementi başkent Noumea dahil olmak üzere çeşitli yerlerde bağımsızlık yanlılarına karşı jandarma ve polis göndererek olağanüstü hal ilan etti.

Gelecek Süreç ve Reformun Durumu

Fransız Parlamentosu'nun iki kanadının bir arada toplanacağı Kongrede, çıkan olayların ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tartışmalı reform girişiminin askıya alındığını duyurdu.

Bu olaylar, adanın geleceği ve yerel halkın taleplerinin karşılanması konularında ciddi belirsizliklere yol açmaktadır.