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Yeni Kaledonya'da Şiddet Olayları: Ölü Sayısı 13'e Yükseldi

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda ölü sayısı 13'e çıktı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 13:11
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 13:11
Yeni Kaledonya'da Şiddet Olayları: Ölü Sayısı 13'e Yükseldi

Fransız Kolonisi Yeni Kaledonya'daki Çatışmalar

Fransa'nın Hint-Pasifik'teki kolonisi Yeni Kaledonya'da, güvenlik güçleri ve bağımsızlık yanlıları arasında devam eden şiddet olaylarında ölü sayısı 13'e ulaştı.

Olayın Gelişimi

Ulusal basında yer alan haberlere göre, başkent Noumea'nın güneyindeki Saint-Louis köyünde, güvenlik güçlerinin bağımsızlık yanlılarına yaptığı müdahale sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Yves Dupas tarafından yapılan açıklamada, jandarmaların açılan ateşe karşılık verdiği belirtildi ve iki bağımsızlık yanlısının yaralandığı, birinin olay yerinde yaşamını yitirdiği ifade edildi. Hastaneye kaldırılan diğer yaralı ise yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ölü Sayısındaki Artış

Bu olaylarla birlikte, 13 Mayıs’tan bu yana adada yaşanan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 13 olarak kaydedildi. Söz konusu iki kişi hakkında daha önce arama kararı bulunuyordu.

Reform Tartışmaları ve Güvenlik Önlemleri

Yeni Kaledonya'da, Fransız hükümetinin yerel halkın gücünü zayıflatacağı endişesiyle çıkarılan anayasal reform girişimlerine karşı bağımsızlık yanlıları 13 Mayıs’ta harekete geçmişti. Fransız hükümeti, başkent Noumea dahil olmak üzere adanın çeşitli bölgelerinde bağımsızlık yanlılarını bastırmak amacıyla polis ve jandarma gönderdi ve olağanüstü hal ilan etti.

Fransa’nın Yanıtı

Emmanuel Macron, çıkan olayların ardından tartışmalı reform girişiminin askıya alındığını duyurdu. Reformun yürürlüğe girebilmesi için Fransız Parlamentosu'nun iki kanadı olan Kongre'ye sunulması ve kabul edilmesi gerekiyor.

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