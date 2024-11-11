Yeni Kaledonya, Fransa'dan Bağımsızlık Referandumunu Gözden Geçirmesini İstedi

Bağımsızlık Tartışmaları Yeniden Gündemde

Fransa'nın Hint-Pasifik'teki sömürgesi Yeni Kaledonya'da geleneksel Senato Başkanı Eloi Gowe, Paris hükümetine bağımsızlık konusundaki 3. referandumu yeniden gözden geçirmesi çağrısında bulundu. Fransa'dan gelen güncel bilgilere göre, Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet ve Fransız Senato Başkanı Gerard Larcher, Yeni Kaledonya ile diyaloğu güçlendirmek amacıyla adayı ziyaret ediyor.

Yerli Siyasetçilerle Görüşmeler

İki siyasi figür, ziyaret sırasında “tevazu ile hareket etmek istediklerini” vurgularken, Yeni Kaledonya'daki Geleneksel Senato üyeleriyle bir araya geldi. Braun-Pivet, yerel siyasetçilere yaptığı konuşmada, "Tarihinize ve topraklarınıza olan saygımızı göstermek için öncelikle sizinle görüşmek istiyorduk" ifadesini kullandı.

Larcher, Ada'nın Geleneksel Senatosunun barış diyaloğunun yeniden sağlanmasında önemli bir rol oynayabileceğini belirtti. Aynı zamanda Gowe, Fransa'nın bağımsızlık referandumunu gözden geçirmesi gerektiğini yineledi.

Geçmişteki Olaylar ve Anlaşmalar

Yeni Kaledonya, 19. yüzyılda Fransız vesayeti altına girdi. 1984-1988 yılları arasında bağımsızlık yanlıları ile karşıtları arasında yaşanan çatışmalarda 90'dan fazla kişi hayatını kaybetti. Ardından, 26 Haziran 1988'de Fransız hükümeti ile yerel bağımsızlık yanlıları arasında Matignon Anlaşması imzalandı. Bu anlaşma, adada 10 yıl içinde bağımsızlık için referandum düzenlenmesini öngörüyordu.

10 yıl sonra, 5 Mayıs 1998'de imzalanan Noumea Anlaşması ile Kanakların kendi topraklarında azınlık statüsü taşımalarının önüne geçilmesi amaçlandı. Bu anlaşma doğrultusunda, 2018, 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilen referandumlarda bağımsızlık için "hayır" oyu çıktı.

Son Gelişmeler ve Protestolar

Bağımsızlık yanlısı Kanak Sosyalist Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLNKS), 2021'deki referandumun COVID-19 salgınının etkileri altında yapılmasını istemedi ancak Fransa bu talebi reddetti. Yerel bağımsızlık yanlıları, seçmen katılımını azaltmak için halkı sandığa gitmemeye davet etti.

Fransız hükümeti, anayasal reform ile adada en az 10 yıl kalan Fransızların yerel seçimlerde oy kullanma hakkını getirmeyi amaçlıyor. Fakat, bu reforma karşı çıkan yerel halk, Paris hükümetinin Noumea Anlaşması'na sadık kalması için inatla gösteriler düzenliyor. Son gelişmelerde, 13 Mayıs tarihinden bu yana 13 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, Kanak kabile liderleri, 24 Eylül'de Fransız vesayetinin 171. yıl dönümünde, adanın geleneksel toprakları üzerinde tek taraflı egemenlik ilan etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.