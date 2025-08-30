Yeni Kaledonya Geleneksel Senatosu Bougival Anlaşması'nı Reddetti

Fransa'nın Hint-Pasifik'teki sömürgesi Yeni Kaledonya'da Geleneksel Senato, Yeni Kaledonyalı temsilciler ile Paris hükümeti arasında 12 Temmuz'da imzalanan Bougival Anlaşması'nı reddetti. Senato, anlaşmanın ada halkının kimliği ve haklarını tanımadığı gerekçesini öne sürdü ve Bougival Anlaşması'na alternatif bir proje için müzakerelerin başlatılmasını talep etti.

Neden reddedildi?

Geleneksel Senato kararında, Bougival Anlaşması'nın yerli halkın kimliği ve haklarını yeterince tanımadığı ifade edildi. Senato üyeleri, anlaşmanın ada toplumunun beklentilerini karşılamadığını belirterek yeni bir görüşme süreci çağrısında bulundu.

Bougival Anlaşması'nın içeriği

Fransa'nın Bougival kentinde 12 Temmuz'da imzalanan ve 13 sayfa olan anlaşma, Yeni Kaledonya için "Fransa bünyesinde özel statülü bir Yeni Kaledonya devleti kurulmasını" öngörüyordu. Metne göre, Yeni Kaledonya "Fransa'ya bağlı" bir devlet statüsü kazanacak ve Yeni Kaledonya vatandaşlığı oluşturulacaktı.

Anlaşma, adada doğanlar ve adada 15 yıl boyunca kesintisiz ikamet edenlere seçimlerde oy kullanma hakkı tanınmasını içeriyordu. Ayrıca, adadaki nikel kaynaklarının kullanımı için stratejik bir plan uygulanması, bu konudaki uygulamaların izlenmesi ve anlaşma hakkında yerlilerin görüşünü almak üzere referandum yapılması hususunda taraflar mutabık kalmıştı.

Müzakere süreci ve Christian Tein'in durumu

Müzakereler, taraflar arasında 2 Temmuz'da Elysee Sarayı'nda başlayan görüşmelerle başladı ve daha sonra Bougival'da devam etti. Kanak lider Christian Tein, anlaşma müzakerelerine davetli listesinde olmadığı gerekçesiyle görüşmelerde yer almadı.

Tein, 2024'te başlayan ve Fransız hükümetinin güç kullanarak bastırdığı bağımsızlık protestolarında rolü olduğu iddiasıyla Paris'te tutuklanmış, aylara varan tutukluluğun ardından Haziran 2025'te adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bağımsızlık protestoları ve güvenlik operasyonları

Fransız ana karasından yaklaşık 17 bin kilometre uzaklıktaki Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları, Paris yönetiminin yerli halkla yapılan anlaşmalara aykırı gördükleri anayasal düzenlemelere karşı harekete geçti. Özellikle, Noumea Antlaşması'na (1998) aykırı olduğu ileri sürülen ve adada en az 10 yıl yaşayan Fransızlara seçimlerde oy kullanma hakkı tanınmasını öngören adımlar, 13 Mayıs 2024'te başlayan protestoları tetikledi.

Fransız güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda 13 kişi hayatını kaybetti. Bu olayların ardından Paris yönetimi, bağımsızlık yanlıları ile müzakere masasına oturarak Bougival Anlaşması'na giden süreci başlattı.