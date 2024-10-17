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Yeni Kaledonya'nın Bağımsızlık Süreci: Kanak Senatör Xowie'nin Açıklamaları

Fransa'nın yeni hükümeti, Yeni Kaledonya'nın bağımsızlık sürecini masaya yatırmayı düşünüyor. Senatör Xowie'den dikkat çeken değerlendirmeler.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 11:14
Yeni Kaledonya'nın Bağımsızlık Süreci: Kanak Senatör Xowie'nin Açıklamaları

Yeni Kaledonya'nın Bağımsızlık Talebi

Fransa'nın Kanak Senatörü Robert Wienie Xowie, Hint-Pasifik bölgesinde yer alan ve Fransa'ya bağlı olan Yeni Kaledonya'nın bağımsızlık sürecinin Paris hükümetiyle masada konuşulması gerektiğini vurguladı.

Yerli Halkın Tepkisi

Fransa hükümetinin, Yeni Kaledonya'daki Kanak halkını seçimlerde azınlık duruma getirmeyi amaçladığı düşünülen "anayasal reform" girişimi, yerel halk tarafından sert bir biçimde eleştirildi. bu durum, gösterilere yol açtı. Kanaklar, 13 Mayıs'tan bu yana Paris'in tartışmalı reformlarını geri çekmesini talep ediyor.

Olayların Ardından Gelen Gelişmeler

Çıkan olaylar sırasında 13 kişi hayatını kaybederken, adaya eklenen güvenlik güçleri gerginliği artırdı. Başbakan Michel Barnier, 1 Ekim'de yaptığı genel politika konuşmasında bu duruma değindi ve Noumea Anlaşması'na bağlılıklarını hatırlattı.

Senatör Xowie'den Açıklamalar

Xowie, Barnier'nin konuşmasını dikkatlice not aldıklarını, ancak hükümetin eylemleri üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini belirtirken, "Cevap olumlu; Noumea Anlaşması hala geçerli. Bağımsızlık konusunda diyalog sürdürmeye devam etmemiz gerekiyor," dedi.

Uzun Süreli Tartışmalar ve Tarihi Gelişmeler

Yeni Kaledonya bağımsızlık talepleri, 1980'li yıllara kadar dayanıyor. 1988'de imzalanan Matignon Anlaşması ve 1998'deki Noumea Anlaşması ile bölgedeki özerk yönetim konusunda önemli adımlar atıldı. Refandum sonuçlarının çoğunda ?hayır? çıkması, tartışmaların sürmesine neden oldu.

Sonuç ve Gelecek Beklentileri

Xowie, Yeni Kaledonya'nın bağımsızlığının ancak diyalogla mümkün olabileceğini, bu nedenle tüm aktörlerin birlikte çalışması gerektiğini vurguladı. Bağımsızlık yanlıları, Fransız vesayetinin sona ermesi için çaba göstermeye devam edecek.

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