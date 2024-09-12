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Yeni Kaledonya'nın Bağımsızlık Yanlılarının Yargılanma İsteği Reddedildi

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlısı aktivistlerin Fransa'da yargılanma talebi, tarafsızlık endişeleriyle reddedildi.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 15:24
Yeni Kaledonya'nın Bağımsızlık Yanlılarının Yargılanma İsteği Reddedildi

Fransa'daki Yargılama Şartları Tartışma Konusu

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlısı aktivistlerin yargılanmasının Fransa ana karasında yapılması talebi, Fransa'nın yerel yargısı tarafından reddedildi. Noumea Başsavcısı Bruno Dalles, yerel mahkemelerin tarafsız olduğuna inanıyor.

Talep ve Yanıtlar

Aktivistlerin avukatları, Noumea yargısının "taraflı olduğu" endişesiyle dava sürecinin Fransa'da sürdürülmesini istemişti. Dalles, bu iddiaları kesin bir dille reddederek, "Bana göre Yeni Kaledonya mahkemeleri yetkili kalmalı," dedi.

Gözaltı ve İlgili Olaylar

Fransız güvenlik güçleri, Christian Tein liderliğindeki Saha Eylem Koordinasyon Hücresi (CCAT) grubunu organize eden 13 bağımsızlık yanlısını gözaltına almıştı. Bu kişilerden bazıları Fransa’ya götürülürken, yargılama süreci devam ediyor.

Fransa'nın Reform Girişimleri Üzerine Tartışmalar

Fransız hükümeti, Yeni Kaledonya'daki yerli halkın oy kullanma hakkını kısıtlayacak reformlar üzerine sert eleştiriler alıyor. Bu reformların, 1998'deki Noumea Anlaşması ile çeliştiği belirtiliyor.

Güvenlik Güçlerinin Müdahalesi ve Sonuçları

Fransa, bağımsızlık yanlılarına yönelik eylemlerini artırarak, Ada'ya 3 binden fazla güvenlik gücü göndermişti. Son aylarda 11 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı ve 2 bin 235 Kanak gözaltına alındı.

Yerel Halk ve Anayasal Reform Karşıtı Tutum

Yerel halk olan Kanaklar, söz konusu anayasal değişiklikleri, 1998‘de imzalanan anlaşmaya aykırı buluyor. Reform, Ada'da en az 10 yıl yaşayan Fransızların seçimlerde oy kullanmasına olanak tanıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, reformu geçici olarak askıya aldığını belirtse de, geri çekilmiş değil. Anayasa değişikliğinin kabul edilmesi için iki meclisin ortak toplanması şart.

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