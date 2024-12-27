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Yeni Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı: Memurlar ve Engellilere Önemli Düzenlemeler Getirildi

Devlet memurlarına yönelik yeni düzenlemeler, Resmi Gazete'de yayımlandı. Sözleşmeli memurlar için de kademe hakkı tanındı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 11:17
Yeni Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı: Memurlar ve Engellilere Önemli Düzenlemeler Getirildi

Yeni Düzenlemeler Resmi Gazete'de Yayınlandı

Devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri içeren Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kanun, memurlara bazı önemli haklar sunuyor.

Sözleşmeli Memurlara Kademe Hakkı

Kanuna göre, 8 yıl içerisinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara verilen ilave kademe hakkı, artık sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçenler için de geçerli hale geldi.

Aylıksız İzin Düzenlemeleri

Yabancı resmi kurumlar veya uluslararası kuruluşlarda görev almak isteyen memurlar için ayıplı izin hakkı getirildi. Ayrıca, Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlarda çalışan memurların eşlerine de gerekli belgelerle birlikte 10 yılı aşmayan bir süre için aylıksız izin verilebilecek.

Mücbir Sebep Hali Uzatılıyor

Vergi Usul Kanunu'na eklenen düzenlemeyle, deprem nedeniyle mücbir sebep durumu ilan edilen iller için mükellefler, bu durumsonrası uzatmalar yapma imkânına sahip olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu süreci her defasında 6 ayı geçmeyecek şekilde bir yıla kadar uzatma yetkisine sahip olacak.

Engelliler için ÖTV Düzenlemesi

Yeni kanunla, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası engelliler için 10 yılda bir kez kullanılabilecek. Alınacak araçta %20 yerlilik şartı da uygulanacak.

Belediyelerde Kademe Hakkı

Belediye Kanunu kapsamında da benzer düzenlemeler yapıldı. 8 yıl disiplin cezası almayan memurlara yönelik ilave kademe hakkı, Belediye Kanunu kapsamındaki memurları da kapsayacak şekilde uygulanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na Yeni Yetkiler

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın görev ve yetkileri de yeniden düzenlendi. Bu düzenleme ile; sanayi ürünlerine yönelik idari ve teknik düzenlemeler, Türk standartları ve AR-GE destek programları gibi birçok konuda görevleri belirginleşti.

GSS Primleri ile İlgili Düzenlemeler

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'ndaki değişiklikle, 2015 öncesi GSS prim borçlarından vazgeçildi. Bu düzenleme, borç yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

Bu yeni düzenlemeler, devlet memurlarının, engellilerin ve sosyal sigortalıların haklarını genişleterek, kamuoyunda önemli bir etki yaratacak.

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