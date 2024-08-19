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Yeni Kur'an Eğitim Merkezleri Liseye Geçen Hafızlar İçin Açılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, liseye geçen hafızlar için yeni Kur'an eğitim merkezlerinin açılacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 12:34
Yeni Kur'an Eğitim Merkezleri Liseye Geçen Hafızlar İçin Açılacak

Kur'an Eğitim Merkezleri Faaliyete Geçiyor

Bu yıl, Ankara, İstanbul, Bursa ve Rize gibi şehirlerde hayata geçirilecek Kur'an eğitim merkezleri, lise çağındaki hafız öğrencilerin eğitimine destek olmayı amaçlıyor.

20 Merkez Hedefleniyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl dört pilot merkezle başlayarak, sayıyı toplamda 20'ye çıkarmayı hedefliyor. Öğrenciler, Diyanet ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle belirlenen İmam Hatip liselerinde örgün eğitim alacaklar.

Hafızlığın Korunması Amaçlanıyor

Diyanet Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, kurulan merkezlerin, hafızlık sürecinin lise döneminde kaybolmaması için gerekli olduğunu belirtti. Akbulut, "Hafızlıklarını pekiştirmek ve Arapça öğrenimlerine teşvik etmek amacıyla bu merkezleri açıyoruz" dedi.

Başvuru Süreci

Öğrenciler, hafızlıklarını tamamlayarak LGS sınavına girmiş olanlar, eğitim merkezlerine başvurabilecek. Alınacak öğrencilerin 90'ı erkek ve 30'u kız olacak şekilde belirleniyor.

Öğrenci Seçim Kriterleri

Sistemde %50 yetenek sınavı ve %50 LGS başarı puanları esas alınarak öğrenci kabul edilecek. Merkezlerde uygulanacak müfredat, hem hafızlık hem de temel İslami eğitimleri kapsayacak.

Burs ve Destek İmkanları

Tüm öğrencilere burs imkanı sunulacak ve bu burslar Türkiye Diyanet Vakfı ve diğer işbirliği yapılan vakıflardan karşılanacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığınca liseye geçen hafızların ezberlerinin unutulmaması amacıyla ilk defa...

Diyanet İşleri Başkanlığınca liseye geçen hafızların ezberlerinin unutulmaması amacıyla ilk defa hayata geçirilecek Kur'an eğitim merkezleri, 9 Eylül'de açılacak. Konuya ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca liseye geçen hafızların ezberlerinin unutulmaması amacıyla ilk defa...

Diyanet İşleri Başkanlığınca liseye geçen hafızların ezberlerinin unutulmaması amacıyla ilk defa hayata geçirilecek Kur'an eğitim merkezleri, 9 Eylül'de açılacak. Konuya ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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