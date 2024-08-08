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Yeni Mahkeme Kuruluşları İçin Müstemir Yetki Kararnamesi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 968 yeni mahkeme kurulacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 14:02
Yeni Mahkeme Kuruluşları İçin Müstemir Yetki Kararnamesi

Müstemir Yetki Kararnamesi ile Yeni Mahkemeler Kuruluyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından gerçekleştirilen müstemir yetki çalışmaları doğrultusunda, 968 yeni mahkemenin kurulacağı müjdesini verdi.

Yeni Mahkemelerin Faaliyete Geçişi

Bakan Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bölge adliye mahkemeleri ile birinci ve ikinci bölgelerdeki hakimler için müstemir yetki çalışmalarının tamamlandığını dile getirdi.

Yetki Düzenlemeleri ve Faaliyetler

Bu kapsamda toplamda 3,848 yetki düzenlemesi gerçekleştirildiğini belirten Tunç, yeni mahkemelerin kurulması kararı aldıklarını ifade etti. "574'ü hukuk mahkemesi olmak üzere toplam 968 mahkemenin faaliyete geçirilmesine karar verilmiştir. Aldığımız kararların yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum," dedi.

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