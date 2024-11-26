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Yeni Mini Uydu '2024 PT5' Güneş'in Çekiminde Yörüngeden Çıkıyor

Dünya'nın yeni mini uydusu '2024 PT5', Güneş'in çekimi nedeniyle ayrılıyor; Ocak 2025'te son kez yaklaşacak.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 12:55
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 12:55
Yeni Mini Uydu '2024 PT5' Güneş'in Çekiminde Yörüngeden Çıkıyor

Dünya'nın Yeni Mini Uydu '2024 PT5'

Bilim insanları, Eylül ayından bu yana Dünya yörüngesinde bulunan '2024 PT5' adlı mini uydunun, Güneş'in çekim gücüne kapılarak yörüngesinden çıkmaya başladığını duyurdu. Ocak 2025'te Dünya'ya son bir kez yaklaşarak 2055 yılına kadar yeniden görülmeyecek.

2024 PT5'in Geçmişi

The Guardian gazetesinin bildirdiğine göre, yüzlerce yıl önce bir gök taşının çarpması sonucu Ay'dan koptuğu düşünülen '2024 PT5', Dünya'ya yaklaşık 3 milyon 200 bin kilometre mesafede, Ay'ın uzaklığının 9 katı olan bir yörüngede dönüyor. Yaklaşık 10 metre büyüklüğündeki bu cisim, halk arasında 'mini uydu' olarak anılmakta.

Asteroitin Durumu ve Gözlemlenmesi

Şu anda, NASA’nın Derin Uzay Ağı (DSN) aracılığıyla takip edilen bu asteroit, çıplak gözle görünmüyor; ancak güçlü teleskoplarla izlenebiliyor. 2024 PT5, Dünya'nın çekimine yakalanmadığı için çarpma tehdidi oluşturmuyor.

Gelecek Geçişler

Güneş'in çekim etkisine kapılan 2024 PT5, Ocak 2025’te tekrar Dünya'nın yakınından geçecek. NASA, California'daki Mojave Çölü'nde bulunan Goldstone Güneş Sistemi Radarı'nı kullanarak asteroiti incelemeyi planlıyor. Madrid'deki Complutense Üniversitesinden astrofizikçi Raul de la Fuente Marcos, bu geçiş sırasında asteroitin hızının Güneş'in çekim etkisiyle artacağını belirtirerek, Ocak'taki geçişinin mevcut hızının en az iki katı olacaktır dedi.

2024 PT5'in Kaynağı

NASA'nın Gezegen Savunma Koordinasyon Ofisi araştırmacısı Josh Handal, 2024 PT5'in hareketinin, diğer fırlatılan roketlerin hareketleriyle örtüştüğünü ve böylelikle bunun doğal bir gök cismi olduğu düşünüldüğünü ifade etti. Handal, söz konusu nesnenin, uzun zaman önce bir asteroit çarpması sonucu Ay yüzeyinden kopmuş büyük bir kaya parçası olabileceğinden şüphelenildiğini belirtti.

Asteroitin Tespiti

2024 PT5, ilk olarak 7 Ağustos'ta NASA tarafından desteklenen Hawaii Üniversitesi'ne ait Güney Afrika Sutherland'daki teleskop tarafından tespit edilmiştir. Güneş'in etrafında bir tur tamamladıktan sonra, 2055'te tekrar Dünya'nın yanına dönecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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