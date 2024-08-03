Yeni Müfredatın PISA Yeterlik Düzeyleri ile İlişkisi

Milli Eğitim Bakanlığı, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında hazırlanan eğitim programlarının PISA yeterlik düzeyleriyle ilişkisini inceleyen bir rapor yayımladı.

Bakanlığın açıklamasına göre, bu çalışma, uluslararası geçerliliği olan öğretim programlarının dayanağını belirlemek amacıyla gerçekleştirildi.

Araştırmanın Detayları

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen bu nitel çalışma, Ortaokul seviyesindeki Matematik ve Fen Bilimleri ile İlkokul ve Ortaokul Türkçe Dersi öğretim programlarında bulunan becerilerin, PISA'nın matematik, fen ve okuma becerileri yeterlik düzeyleri ile mevcut içerik ve yapılarını incelemektedir.

Bakanlığın Açıklamaları

Açıklamada, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki programların etkili bir biçimde uygulanması durumunda, PISA yeterlik düzeylerindeki yüksek becerilerin gelişmesine katkıda bulunması beklenmektedir. Ayrıca, bu öğretim programlarının kademeli geçişinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek PISA döngüsünde yeterlik düzeylerinin artacağı öngörülmektedir," ifadeleri yer aldı.