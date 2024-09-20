Yeni Proje ile Basketbolun Geleceği Şekillendiriliyor

Bakan Tekin'den Yeni Basketbol Projesi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi" işbirliği protokolü imza töreninde yaptığı konuşmada, "Bu projelerimizle çocuklarımızı küçük yaşlardan itibaren alıp, yeteneklerinin olduğu spor dallarında, yurt dışında ülkemizi temsil edebilecek bireyler yetiştireceğiz," dedi.

Proje ile Geleceğe Yatırım

Tekin, Türkiye Basketbol Federasyonu ile birlikte yürütülen bu projenin, Türkiye'nin basketbolla ilgili altyapısına önemli katkılar sağlayacağını belirtti. 2014 yılında hayata geçen "Proje Okulu" kavramının önemine de vurgu yaptı.

"Spor liselerimizi tematik hale getirerek, gençlerimizin yeteneklerine uygun eğitim almalarını sağlamak istiyoruz. Bu sayede, Türkiye'nin sportif altyapısına önemli katkılarda bulunabiliriz," diye ekledi.

Federasyondan Kariyer Rehberliği

Bakan Tekin, yeni açılan Basketbol Gelişim Merkezi'nin 29 yıl boyunca Milli Eğitim Bakanlığı'nın kontrolünde olacağını belirterek, "Okulun derslikleri ve spor tesislerini federasyon donatacak. Öğrenciler TBF'nin çeşitli eğitim programlarına katılacak," ifadelerini kullandı.

Tekin, "Spor eğitimini akademik eğitimle birleştirecek projeler geliştiriyoruz. Çocuklarımızın hem akademik hem de sportif anlamda en iyi şekilde yetişmesi için gerekli ortamı sunacağız," dedi.

Birliktelik ve İşbirliği

Bakan Tekin, projelerin, gençlerin kariyer hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak pek çok fırsat sunacağını aktararak, "Bu süreçte, Türkiye Basketbol Federasyonu ile birlikte çalışarak en iyi sonuçları almayı hedefliyoruz," şeklinde konuştu.

Son olarak, Tekin, oluşturulan bu projenin Türkiye'nin basketbol alanındaki altyapısını güçlendireceğine inandığını belirterek, "İnşallah bu güzel girişim, Türkiye'nin sportif başarısına katkıda bulunur," dedi.