Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Yeni Sinema Araştırmaları Merkezi (SİAMER) Kuruldu

Sinema araştırmalarını desteklemek amacıyla kurulan SİAMER, İstanbul'da faaliyet gösterecek.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 18:41
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 18:41
Yeni Sinema Araştırmaları Merkezi (SİAMER) Kuruldu

Yeni Sinema Araştırmaları Merkezi (SİAMER) Kuruldu

Bir grup akademisyen ve sinema araştırmacısının bir araya gelerek kurduğu Sinema Araştırmaları Merkezi (SİAMER), ilk genel kurulunu başarıyla gerçekleştirdi.

Kurucular ve Hedefler

İstanbul merkezli dernek statüsünde faaliyet gösterecek olan SİAMER'in kurucu üyeleri şöyle sıralanıyor: Gazeteci ve yazar Burçak Evren, sinema araştırmacıları Deniz Yavuz ve Ertan Tunç, akademisyenler Ali Karadoğan, Ayşe Toy Par, Barış Saydam, Ece Vitrinel ve Ruken Öztürk.

SİAMER, sinema alanında görev alan akademisyenlerin, araştırmacıların ve yazarların, sektör profesyonelleri, festivaller ve yayın kuruluşlarıyla etkileşimlerini güçlendirme hedefini taşımaktadır.

Faaliyetleri ve Yönetim

Merkez, sinema üzerindeki özgür çalışmalara imkan tanımayı, araştırmaları desteklemeyi ve araştırmacı haklarını korumayı misyonu olarak belirlemektedir. İlk genel kurul sonucunda oluşturulan yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluşmaktadır: Ayşe Toy Par, Barış Saydam, Bülent Vardar, Deniz Yavuz, Ece Vitrinel, Emine Uçar İlbuğa, Ertan Tunç, Müjgan Yıldırım, Özde Çeliktemel ve Senem Duruel Erkılıç.

Denetim kurulu ise Alin Taşçıyan, Aydan Özsoy, Baran Seyhan, Tunca Arslan, Özgür İpek ve Ruken Öztürk'ten oluşmaktadır.

Gelecek Projeleri

Yeni yönetim kurulu, sinema alanında birçok projeyi gündeme almayı planlamakta ve arşivsel çalışmalara, ülke genelinde sinema ve televizyon eğitimi veren fakültelerle işbirliklerine öncelik verecektir.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR'dan yeni TYP alımı fırsatı! Kaymakamlıklara TYP personeli alınacak

Yoğurdun içine bir kaşık ekleyip yiyin! Vücudunuzdaki mucizeye inanamayacaksınız

Çocuklu ailelere 400 TL destek müjdelendi! Her haneye para girecek

Mamak'ta değerli bir taşınmaz satışta 1.600.000 TL değerinde!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Çocuklu ailelere 400 TL destek müjdelendi! Her haneye para girecek

İŞKUR'dan yeni TYP alımı fırsatı! Kaymakamlıklara TYP personeli alınacak

Emeklilere 31 Temmuz'a kadar süre verildi! Bir sefere mahsus 12.000 TL verilecek

Samsung'u olanlar, iPhone'u olanları çatlatacak! Samsung özel WhatsApp güncellemesi alacak! İşte alacak telefonlar listesi

Yoğurdun içine bir kaşık ekleyip yiyin! Vücudunuzdaki mucizeye inanamayacaksınız

Memur olmsk isteyene Temmuz ayının son müjdesi! Binlerce KPSS'li, KPSS'siz memur alımı yapılacak

250 TL ödüllü kredi kartı kampanyası! Aidat ödemesi yok

81 ilde altın satışları değişti! Artık o altınlar bozdurulamayacak

İŞKUR müjdesi! Gençlere günlük maaş fırsatı...

Ekonomik gıda zinciri devini vurdu! O firma iflas etti' Yüzlerce şube kapandı, binlerce kişi işsiz kaldı!

Nakit arayana büyük ödeme! 50.000 TL hızlı kredi onaylandı

Mamak'ta değerli bir taşınmaz satışta 1.600.000 TL değerinde!