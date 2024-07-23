Yeni Sinema Araştırmaları Merkezi (SİAMER) Kuruldu

Bir grup akademisyen ve sinema araştırmacısının bir araya gelerek kurduğu Sinema Araştırmaları Merkezi (SİAMER), ilk genel kurulunu başarıyla gerçekleştirdi.

Kurucular ve Hedefler

İstanbul merkezli dernek statüsünde faaliyet gösterecek olan SİAMER'in kurucu üyeleri şöyle sıralanıyor: Gazeteci ve yazar Burçak Evren, sinema araştırmacıları Deniz Yavuz ve Ertan Tunç, akademisyenler Ali Karadoğan, Ayşe Toy Par, Barış Saydam, Ece Vitrinel ve Ruken Öztürk.

SİAMER, sinema alanında görev alan akademisyenlerin, araştırmacıların ve yazarların, sektör profesyonelleri, festivaller ve yayın kuruluşlarıyla etkileşimlerini güçlendirme hedefini taşımaktadır.

Faaliyetleri ve Yönetim

Merkez, sinema üzerindeki özgür çalışmalara imkan tanımayı, araştırmaları desteklemeyi ve araştırmacı haklarını korumayı misyonu olarak belirlemektedir. İlk genel kurul sonucunda oluşturulan yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluşmaktadır: Ayşe Toy Par, Barış Saydam, Bülent Vardar, Deniz Yavuz, Ece Vitrinel, Emine Uçar İlbuğa, Ertan Tunç, Müjgan Yıldırım, Özde Çeliktemel ve Senem Duruel Erkılıç.

Denetim kurulu ise Alin Taşçıyan, Aydan Özsoy, Baran Seyhan, Tunca Arslan, Özgür İpek ve Ruken Öztürk'ten oluşmaktadır.

Gelecek Projeleri

Yeni yönetim kurulu, sinema alanında birçok projeyi gündeme almayı planlamakta ve arşivsel çalışmalara, ülke genelinde sinema ve televizyon eğitimi veren fakültelerle işbirliklerine öncelik verecektir.