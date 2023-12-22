Yeni sıtma aşısı, DSÖ'nün onay sürecini başarıyla tamamladı
DSÖ, sıtmayı önlemek için geliştirilen yeni bir aşının ön yeterlilik sürecini tamamladığını duyurdu. Bu aşı, çocuklarda sıtmaya karşı koruma sağlayan ikinci aşı olma özelliği taşıyor. Aşı, 2024 yılının başlarında bazı Afrika ülkelerinde kullanılmaya başlanacak.
DSÖ, internet sitesinde yaptığı duyuruda, Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği ve Hindistan Serum Enstitüsü'nün ürettiği R21/Matrix-M isimli sıtma aşısının ön yeterlilik kriterlerini karşıladığını açıkladı.
Yaşanan gelişme sıtma aşısı alanında ikinci bir onay anlamına geliyor. Bu sayede, Afrika kıtasındaki aşı ihtiyacının daha rahat karşılanabileceği öngörülüyor.
DSÖ'nün ilaç erişimi ve yenilikten sorumlu direktörü Dr. Rogerio Gaspar, R21 aşısının küresel sıtma kontrolü çabalarına katkı sağlayabilecek bir aşı olduğunu ifade etti.