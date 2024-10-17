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Yeni Sömürgecilik ve Göç: Kültürel Değişim ve Uygarlık Arayışı

Sömürgeciliğin evrimi ve günümüzde göç ile birlikte oluşan kültürel dinamikler ele alındı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 11:20
Yeni Sömürgecilik ve Göç: Kültürel Değişim ve Uygarlık Arayışı

Yeni Sömürgeciliğin Şekil Değiştirmesi

Doç. Dr. Ali Zafer Sağıroğlu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde yaptığı açıklamalarda, yeni sömürgeciliğin 17. yüzyıldan bu yana değiştiğini belirtiyor.

Göç ve Kültürel Emperyalizm

Küresel göç olgusu, tarih boyunca insanların daha iyi yaşam koşulları arayışıyla geniş alanlara yayılmasını sağladı. 1960'lı yıllardaki Cezayir olayları gibi geçmişteki olaylar, günümüz göç dinamikleri ile güncellenmiş karmaşık ilişkileri ortaya koyuyor.

Gelişmiş Ülkeler ve Göç Menşei

Gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru olan göçler, nitelikli insan gücünün cazibesini artırarak bir tür 'modern sömürgecilik' sürecine dönüştü. Dr. Atay Akdevelioğlu, bu durumu 'gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere kaynak transferi' olarak yorumluyor.

Çalışmanın Dönüşümü

Historik olarak çalışmanın kölelik ile özdeşleştiği dönemlerin ardından, Orta Çağ sonrası burjuvazi çalışma kavramını insanlık görevi olarak benimsedi. Sanayi Devrimi'yle beraber bu durum tamamen değişerek insan emeği bir gereklilik haline geldi.

Zorunluluk Yerini Gönüllülüğe Bıraktı

19. yüzyılda güçlü bir zorunluluk ile gerçekleşen kaynak akışı, günümüzde bireylerin kendi istekleriyle gelişmiş ülkelere yönelmesiyle yer değiştirdi. Dr. Akdevelioğlu, bu durumu "gönüllülük" teması ile ele alıyor.

Uygarlık ve İkili İlişki

Geçmişte 'ötekine uygarlık götürme' mantığıyla hareket eden sömürgeciler, bugün 'ötekini uygarlığa getirme' anlayışına evrildi. Bu, kültürel çekim merkezleri oluşturulmasını sağlıyor.

Gençliğin Göç İsteği

Sağıroğlu, Afganistan'da yaşanan trajedilerin ardından gençlerdeki uluslararası göç arzusunu vurguluyor. Gelişmiş ülkelerde oluşturulan yaşam atmosferi, gençlerin kendi ülkelerindeki bağlarını zayıflatıyor.

Sonuç

Yeni sömürgeciliğin temelini oluşturan bu durum, sınırların ötesine geçen bir kültürel etkileşimin ve yer değiştirmelerin sonucudur. Eğitimli bireylerin diğer ülkelerde yeni imkanlar arayışı, modern dünyada köklü bir yapı kurmuştur.

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