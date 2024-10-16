Yeni Spor Eğitim Modeli: Türkiye'de Erken Yaşta Spor ve Müzik Eğitimi Başlıyor

İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi Kompleksi'nin Açılışı Trabzon'da Gerçekleşti

Trabzon'da Erdemoğlu Holding tarafından inşa edilen İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi Kompleksi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla açıldı.

Milli Eğitim Bakanı Tekin’in Açıklamaları

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuşmasında Türkiye'de spor ve müzik alanında daha erken yaşlarda eğitim vermeye başlayacaklarını belirtti. Bu yıl dört spor ortaokulunun faaliyete geçtiğini ifade eden Tekin, "Spor ortaokulları kurmaya başlayacağız," dedi.

Tekin, Besni ilçesinde düzenlenen eğitim bayramında tanıştığı İbrahim ve Ali Erdemoğlu'na teşekkürlerini iletti. "Mehmet amca, Anadolu bilgesi olarak çok sevildi. Kendisine yetiştirdiği evlatlardan dolayı teşekkür ediyorum," diyerek Erdemoğlu ailesine duyduğu minneti dile getirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak’ın Vurguları

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trabzon'un bir spor şehri olduğunu ve burada önemli tesislerin kazandırıldığını vurguladı. "İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi Kompleksi, Türk sporuna büyük katkı sağlayacak bir yapı," dedi.

Bak, devletin spor tesisleri konusundaki yatırımlarını ve Türk sporunun uluslararası arenada daha fazla temsil edilmesi için gerekli eğitim süreçlerini detaylandırdı. "Son 22 yılda 700 olimpik havuz yaptık. Bu devrim niteliğinde," şeklinde konuştu.

Geleceğin Şampiyonları Öngörülüyor

Bakan Bak, Türkiye'nin güçlü bir spor ülkesi olma yolunda ilerlediğini belirterek, "Buradan uluslararası arenada şampiyonlar çıkacak," ifadesini kullandı. Ayrıca, kompleksin açılışında da spor lisesinin yanı sıra tesislerin işleyişi ve öğrenciler için sağlanacak imkanlar üzerinde duruldu.

Törene Katılanlar

Törene Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç gibi önemli isimler de katıldı. Ayrıca, Voleybol Ligi takımlarından VakıfBank oyuncuları da spor salonunda antrenman gerçekleştirdi.

Açılışın gerçekleştirildiği törende katılımcılar, yeni tesisin Türk sporuna kazandırılacak katkılarından umutlu olduklarını ifade ettiler.