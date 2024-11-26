Yeni Teknolojilerle Gelen Muharebe Devrimi: Türkiye Savunma Sanayisi Güçleniyor

Yeni Teknolojilerle Gelen Muharebe Devrimi

Osman Okyay, Türk Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye'nin savunma sanayisinde yaptığı atılımlarla ülkenin caydırıcılık kapasitesinin arttığına dikkat çekti. Yapay zeka, otonom sistemler, kuantum sensörler, biyoteknoloji ve nanoteknoloji alanlarındaki gelişmelerin muharebe ortamında köklü değişiklikler yarattığını belirtti.

Future Soldier 2024 Etkinliği

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve SASAD tarafından düzenlenen "Future Soldier 2024-Geleceğin Askeri" etkinliği, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB Konferans Salonu'nda başlamıştır. Okyay, uluslararası sistemin çok kutuplu bir mücadeleye evrildiğini vurgulayarak, bölgesel çatışmalar ve siber riskler gibi tehditlerin güvenlik kavramını genişlettiğine dikkati çekti.

Türkiye'nin yüksek teknolojiye sahip bir altyapı geliştirerek stratejik etki alanını genişletmeyi sürdüreceğini dile getiren Okyay, Türk sanayicilerin geliştirdiği ileri teknolojilerin operasyonel üstünlük sağlamakla kalmayıp, sivil ve askeri alanları birleştiren bir inovasyon platformu oluşturduğunu kaydetti.

Geleceğin Muharebe Ortamı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin (EDOK) Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, teknolojik gelişmelerin muharebe şekillerinin değişmesine sebep olduğunu ifade etti. Topaloğlu, gelecekte yapay zeka destekli analiz ve karar sistemlerinin, anında ve doğru karar alınmasını sağlayacağını belirtti. Otonom sistemlerin, insan faktörünü en aza indirerek riskleri azaltacağını vurguladı.

Topaloğlu, ayrıca etik sorumluluklar ve sürdürülebilir çözümler üzerine de dikkat çekerek, çevresel etkileri göz önünde bulundurarak silah sistemlerinin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Gelecekte insan faktörünün her zaman en önemli unsur olacağını belirten Topaloğlu, askerin eğitimine ve geliştirilmesine yönelik vurguda bulundu.

Geleceğin Askerlerinin Gereksinimleri

Geleceğin askerleri için gerekli olan yetkinliklerin arasında teknoloji ve siber güvenlik, insansız hava ve kara araçları gibi unsurların ön planda olduğunu belirten Topaloğlu, ayrıca askeri personelin liderlik ve etik konularında da kendilerini geliştirmelerinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Geleceğin askerinin sahip olması gereken teçhizatlar arasında kişisel korunma ekipmanları, iletişim sistemleri, yeni nesil izleme teknolojileri ve aldatma teknolojileri sıralandı. Bu unsurlar, geleceğin muharebe ortamında başarı için kritik öneme sahip olacaktır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.