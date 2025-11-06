Yeni Tip Çıkarma Gemisi Ç-159 Yalova'da Test Edildi

Esenköy sahilinde ön rampayla manevra gerçekleştirildi

İstanbul’daki Anadolu Tersanesi tarafından Türk Deniz Kuvvetleri için üretilen Yeni Tip Çıkarma Gemisi Ç-159, Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde kıyı testleri gerçekleştirdi.

Sahil Caddesi kıyısına yanaşan gemiden ön rampası indirildi ve gemiden bir tank çıktı; ardından geri manevra ile tank yeniden gemiye bindirildi.

Tuzla’da bulunan Anadolu Tersanesinde üretilen Ç-159, testlerin tamamlanmasının ardından tekrar tersaneye götürüldü.

Faaliyet süresince bölgedeki güvenlik önlemlerini Esenköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri aldı.

