Yeni Tip Çıkarma Gemisi Ç-159 Yalova'da Test Edildi

Anadolu Tersanesi'nde üretilen Ç-159, Esenköy kıyısında ön rampayla tank indirme ve geri bindirme testlerinin ardından Tuzla'ya döndü.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 14:27
Esenköy sahilinde ön rampayla manevra gerçekleştirildi

İstanbul’daki Anadolu Tersanesi tarafından Türk Deniz Kuvvetleri için üretilen Yeni Tip Çıkarma Gemisi Ç-159, Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde kıyı testleri gerçekleştirdi.

Sahil Caddesi kıyısına yanaşan gemiden ön rampası indirildi ve gemiden bir tank çıktı; ardından geri manevra ile tank yeniden gemiye bindirildi.

Tuzla’da bulunan Anadolu Tersanesinde üretilen Ç-159, testlerin tamamlanmasının ardından tekrar tersaneye götürüldü.

Faaliyet süresince bölgedeki güvenlik önlemlerini Esenköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri aldı.

