Yeni Valiler Atandı: 16 Kentte Değişim Yaşandı

Valiler Kararnamesi ile Kadro Değişikliği
Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile birlikte 16 ilde yeni yöneticiler atandı. Bu değişiklik kapsamında, 12 valinin, vali-mülkiye başmüfettişliği görevine getirildiği duyuruldu.
Yeni Atanan Vali Listesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen atamalar kapsamında, aşağıdaki isimler yeni görevlere atanmıştır:
- Vahdettin Özkan - Manisa
- Birol Ekici - Şırnak
- Turan Ergün - Artvin
- Aydın Baruş - Gümüşhane
- İbrahim Akın - Konya
- Önder Bakan - Amasya
- Ali Çalgan - Çorum
- Tülay Baydar Bilgihan - Burdur
- Mehmet Fatih Çiçekli - Karaman
- Abdullah Erin - Isparta
- Rahmi Doğan - Sakarya
- Uğur Turan - Kırklareli
- Ahmet Karakaya - Bitlis
- Murat Sefa Demiryürek - Kırşehir
- Abdulaziz Aydın - Bolu
- Naci Aktaş - Uşak
Valilikten Mülkiye Başmüfettişliğine Geçiş
Valiler Kararnamesi doğrultusunda, Hüdayar Mete Buhara, Erkan Kılıç, Yılmaz Doruk, Erol Karaömeroğlu, Türker Öksüz, Hüseyin Engin Sarıibrahim, Zülkif Dağlı, Yaşar Karadeniz, Alper Tanrısever, Cengiz Ünsal, Enver Ünlü ve Cevdet Atay isimleri de yeni görevleri olan vali-mülkiye başmüfettişi pozisyonuna atanmıştır.
Bu değişiklikler, yerel yönetimlerin yeniden yapılanmasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.