Yeni Valiler Atandı: 16 Kentte Değişim Yaşandı

Valiler Kararnamesi ile Kadro Değişikliği

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile birlikte 16 ilde yeni yöneticiler atandı. Bu değişiklik kapsamında, 12 valinin, vali-mülkiye başmüfettişliği görevine getirildiği duyuruldu.

Yeni Atanan Vali Listesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen atamalar kapsamında, aşağıdaki isimler yeni görevlere atanmıştır:

Vahdettin Özkan - Manisa

- Manisa Birol Ekici - Şırnak

- Şırnak Turan Ergün - Artvin

- Artvin Aydın Baruş - Gümüşhane

- Gümüşhane İbrahim Akın - Konya

- Konya Önder Bakan - Amasya

- Amasya Ali Çalgan - Çorum

- Çorum Tülay Baydar Bilgihan - Burdur

- Burdur Mehmet Fatih Çiçekli - Karaman

- Karaman Abdullah Erin - Isparta

- Isparta Rahmi Doğan - Sakarya

- Sakarya Uğur Turan - Kırklareli

- Kırklareli Ahmet Karakaya - Bitlis

- Bitlis Murat Sefa Demiryürek - Kırşehir

- Kırşehir Abdulaziz Aydın - Bolu

- Bolu Naci Aktaş - Uşak

Valilikten Mülkiye Başmüfettişliğine Geçiş

Valiler Kararnamesi doğrultusunda, Hüdayar Mete Buhara, Erkan Kılıç, Yılmaz Doruk, Erol Karaömeroğlu, Türker Öksüz, Hüseyin Engin Sarıibrahim, Zülkif Dağlı, Yaşar Karadeniz, Alper Tanrısever, Cengiz Ünsal, Enver Ünlü ve Cevdet Atay isimleri de yeni görevleri olan vali-mülkiye başmüfettişi pozisyonuna atanmıştır.

Bu değişiklikler, yerel yönetimlerin yeniden yapılanmasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.