Yeni Yapay Zeka Aracıyla Nano Ölçekli Kanser Tespiti

Yeni Yapay Zeka Aracı ile Kanser Hücreleri Tespit Ediliyor

Çin ve İspanyol bilim insanları, AINU (Hücre Çekirdeği Yapay Zekası) adını verdikleri yeni bir yapay zeka aracı kullanarak, kanser hücrelerini ve viral enfeksiyonları nano ölçekte tespit edebildiklerini duyurdu.

Araştırmanın Detayları

Bu bulgular, Nature Machine Intelligence dergisinde yayımlanan bir çalışmada yer aldı. İspanya'daki Genom Düzenleme Merkezi (CRG), Donostia Uluslararası Fizik Merkezi (DIPC), Bask Bölgesi Üniversitesi (UPV/EHU) ve Biskay Biyofizik Vakfı (FBB) ile Çin'deki Güney Tıp Üniversitesi'nden araştırmacılar, AINU'nun hücrelerde, insan saçının genişliğinden 5 bin kat daha küçük değişiklikleri gözlemleyebilme yeteneğini ortaya koydu.

Bilim insanları, değişik durumlara ait çok sayıda hücre çekirdeği görüntüsünü AINU'ya yükleyerek, aracın kanser hücreleri ve viral enfeksiyonları tespit edebildiğini açıkladı.

Teşhis Sürecindeki Değişim

Araştırmacılardan Ignacio Arganda Carreras, Bask Bölge Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri ve Yapay Zeka Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışıyor. Carreras, geleneksel teşhis süreçlerinin zaman aldığını belirterek, "Doktorlar genellikle dışarıdan görülebilir belirtilere veya daha büyük değişikliklere dayanarak teşhis koyuyor. AINU sayesinde hücre çekirdeğindeki en küçük değişiklikleri hemen gözlemleyebiliyoruz," dedi.

Karşılaşılan Engeller

AINU sayesinde hücre çekirdeğindeki kanser ve enfeksiyonların tespitinin daha kolay hale geldiği ifade ediliyor. Ancak, yapay zeka aracının kullanılmasının önünde bazı ekonomik ve teknik engeller mevcut. Nano çözünürlükteki görüntülerin elde edilmesinin oldukça pahalı bir işlem olduğuna dikkat çekilirken, AINU'nun yalnızca birkaç hücreyi tek seferde analiz edebilmesi de zaman açısından dezavantaj yaratıyor.