Yeni yıl zamları başladı! MTV, pasaport, cep telefonu, ehliyet... İşte yeni vergi ve harç ücretleri
Yeni yıl ile birlikte çeşitli vergi, harç ve maktu tutarlarında zam uygulamaları yapıldı. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), pasaport harçları, ehliyet ücretleri ve cep telefonu tarifeleri gibi birçok alanı etkileyen zamlarla ilgili detaylar şu şekildedir:
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2024 yılında uygulanacak vergi, harç ve diğer tutarlar açıklandı. İşte bazı önemli değişiklikler:
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV): MTV, yüzde 58,46 artırıldı. Bu artışla birlikte özellikle yüksek vergi dilimindeki araç sahipleri daha yüksek MTV ödeyecek.
Pasaport ve Ehliyet Harçları: Pasaport harçlarına zam yapıldı. 1 yıl süreli pasaport harcı 2 bin 396,60 lira, 3 yıl süreliler için 5 bin 558,30 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 7 bin 833 lira olarak belirlendi. A sınıfı sürücü belgesi harcı 1308,40 lira, B sınıfı sürücü belgesi harcı ise 3 bin 945,40 lira oldu.
Cep Telefonlarına Harç: Yolcu beraberi getirilen cep telefonlarına ilişkin harç 20 bin liradan 31 bin 692 liraya çıktı.
Maktu Damga Vergisi: Maktu damga vergisi tutarları yüzde 58,46 oranında artırıldı.
Gelir Vergisi Dilimleri: Gelir vergisi dilimlerinde değişiklik yapıldı. Gelir seviyesine göre belirlenen dilimlerde artışlar gerçekleştirildi.
Ücret Geliri ve Damga Vergisi: Ücret geliri elde edenlerden 550 bin lira olan üçüncü dilim 870 bin lira olarak uygulanacak. Asgari ücretli çalışanlar 2024 yılında gelir ve damga vergisi ödemeyecek.
Yemek ve Yol Parasındaki Artış: Günlük 110 lira olan yemek parası istisna tutarı 170 liraya, 56 lira olan yol parası istisna tutarı ise 88 liraya çıktı.
Kira Gelirleri ve Diğer Vergi İstisnaları: Kira gelirlerindeki istisna tutarı, değer artış kazançlarındaki tutar ve diğer vergi istisnalarında artışlar yapıldı.
Engelli Vergi İndirimleri: Engellilerin yararlandığı gelir vergisi indirimi tutarlarında artış oldu. Engellilik derecesine göre, aylık indirim tutarları artırıldı.
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) İstisnası: Malul ve engelli vatandaşlar için araç alımında uygulanan ÖTV istisnası limiti artırıldı.
Veraset İstisnaları: Veraset yoluyla intikallerde eş ve çocuklar için uygulanan istisna tutarı artırıldı.
Vergi Cezaları: Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları güncellendi. Fatura ve fiş vermeme cezası 3 bin 400 liraya çıktı.