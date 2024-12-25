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Yeni Yıla Hazır: Bolu, Kandıra ve Eflani'den Lezzetli Hindiler Satışta

Bolu, Kandıra ve Eflani'de yetiştirilen hindiler, yılbaşı sofraları için satışa sunuluyor. Talep yüksek, fiyatlar belirli bir aralıkta devam ediyor.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 10:09
Yeni Yıla Hazır: Bolu, Kandıra ve Eflani'den Lezzetli Hindiler Satışta

Bolu, Kandıra ve Eflani'de Yılbaşı Hindileri Satışa Çıkıyor

Kocaeli'nin Kandıra ve Karabük'ün Eflani ilçelerinde doğal ortamda, Bolu'da ise kümeslerde özenle yetiştirilen hindiler, yılbaşı sofralarında yerini almayı bekliyor.

Kandıra Hindisinin Lezzeti

Kandıra'da yetiştirilen hindilerin mısır, buğday ve kekik ile beslenmesi sonucu elde edilen lezzet, yerel halk tarafından oldukça takdir ediliyor. Nisan ayında yumurtadan çıkan hindiler, 1 aylık bakımın ardından geniş arazilere salınıyor. Aralık ayında uygulanan kesimle birlikte, hindiler satışa sunuluyor.

Kandıra'da yaklaşık 10 yıldır hindi yetiştiriciliği yapan Uğur Efe, "Kandıra hindisi, kıymetli ve lezzetlidir. Bu sene temizlenmiş kilogram fiyatı 500-550 lira civarında," diyerek, talebe yetişebilmek için yoğun çaba gösterdiklerini ifade etti.

Eflani'nin Ünlü Hindileri

Eflani'de ise 1500 hindi, yeni yıla sayılı günler kala pazara indirildi. Eflani Hindisi'nin kilogram fiyatı ise 2500 liradan başlıyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekin Şenol, Eflani hindisinin coğrafi işaret tescilinin alındığını belirterek, herkesin bu lezzeti tatmaya davet etti.

Bolu'da Özel Üretim

Bolu'da kurulu Bolca Hindi Fabrikası, yılbaşı için 150 bin hindinin özel bir ek üretimini gerçekleştirdi. Üretim müdürü İskender Kesim, hindi etine olan talebin her geçen gün arttığını belirtti ve hindi etinin kilosunun marketlerde 300 lira civarında olduğunu kaydetti.

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