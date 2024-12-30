Yeni Yılda Ünlü Sanatçılar İş Sanat'ta Buluşuyor

İş Sanat, 2024'teki Etkinlik Takvimini Açıkladı

İş Sanat, yeni yılda klasik müzikten kabareye, Türk sanat müziğinden türkülere kadar geniş bir program sunmaya hazırlanıyor. Sanatseverlerin ilgisini çekmeyi hedefleyen etkinlik takvimi, her kesimden sanat tutkununu bir araya getirecek.

Öne Çıkan Sanatçılar ve Topluluklar

İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, opera sanatçısı Aida Garifullina, keman virtüözü Giuseppe Gibboni, müzik grubu The Tiger Lillies, oda orkestrası Chaarts, müzisyen anne-oğul Elena Bashkirova ile Michael Barenboim ve caz bestecisi Hiromi gibi ünlü solistler ve topluluklar, sanatseverlerle buluşacak.

Yerli Projeler ve Genç Yetenekler

Bu sezona özel olarak hazırlanan yerli projeler arasında geleneksel ve moderni harmanlayan Gaye Su Akyol, Anadolu’nun dört bir yanından en güzel sevda türküleriyle Sevcan Orhan ve Hüseyin Turan dikkat çekecek. Etkinlik, İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşecek.

Şiir ve Hikaye Dinletileri

İş Sanat ayrıca, yeni şiir ve hikaye dinletileri de sunacak. Cahit Külebi'nin şiirleri ile başlayacak program, ocak ayında Adalet Ağaoğlu'nun hikayeleri ile devam edecek.

Parlayan Yıldızlar Konserleri ve Çocuk Etkinlikleri

Genç müzisyenleri sanatseverlerle buluşturan Parlayan Yıldızlar konserleri yeni yılda da devam ederken, minik sanatseverler için müzikli çocuk oyunu "Pat Pat Patara" sergilenecek. Bu etkinlikler, çocuklara yönelik sürprizli bir macera sunacak.

Sanat Sergileri ve İlham Verici Etkinlikler

İş Sanat'ın İstanbul ve Ankara'daki müze ve galerilerinde izlenen sergiler, her yaştan sanatsevere ilham vermeye devam edecek. 2024, sanat dolu bir yıl olarak sanat tutkunlarını bekliyor.