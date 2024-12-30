DOLAR
35,31 -0,49%
EURO
36,72 -0,13%
ALTIN
2.959,17 -0,09%
BITCOIN
3.326.288,54 -0,42%

Yeni Yılda Ünlü Sanatçılar İş Sanat'ta Buluşuyor

İş Sanat, 2024'te ünlü sanatçıları ve etkinliklerle sanatseverleri buluşturmaya hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 21:06
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 21:06
Yeni Yılda Ünlü Sanatçılar İş Sanat'ta Buluşuyor

İş Sanat, 2024'teki Etkinlik Takvimini Açıkladı

İş Sanat, yeni yılda klasik müzikten kabareye, Türk sanat müziğinden türkülere kadar geniş bir program sunmaya hazırlanıyor. Sanatseverlerin ilgisini çekmeyi hedefleyen etkinlik takvimi, her kesimden sanat tutkununu bir araya getirecek.

Öne Çıkan Sanatçılar ve Topluluklar

İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, opera sanatçısı Aida Garifullina, keman virtüözü Giuseppe Gibboni, müzik grubu The Tiger Lillies, oda orkestrası Chaarts, müzisyen anne-oğul Elena Bashkirova ile Michael Barenboim ve caz bestecisi Hiromi gibi ünlü solistler ve topluluklar, sanatseverlerle buluşacak.

Yerli Projeler ve Genç Yetenekler

Bu sezona özel olarak hazırlanan yerli projeler arasında geleneksel ve moderni harmanlayan Gaye Su Akyol, Anadolu’nun dört bir yanından en güzel sevda türküleriyle Sevcan Orhan ve Hüseyin Turan dikkat çekecek. Etkinlik, İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşecek.

Şiir ve Hikaye Dinletileri

İş Sanat ayrıca, yeni şiir ve hikaye dinletileri de sunacak. Cahit Külebi'nin şiirleri ile başlayacak program, ocak ayında Adalet Ağaoğlu'nun hikayeleri ile devam edecek.

Parlayan Yıldızlar Konserleri ve Çocuk Etkinlikleri

Genç müzisyenleri sanatseverlerle buluşturan Parlayan Yıldızlar konserleri yeni yılda da devam ederken, minik sanatseverler için müzikli çocuk oyunu "Pat Pat Patara" sergilenecek. Bu etkinlikler, çocuklara yönelik sürprizli bir macera sunacak.

Sanat Sergileri ve İlham Verici Etkinlikler

İş Sanat'ın İstanbul ve Ankara'daki müze ve galerilerinde izlenen sergiler, her yaştan sanatsevere ilham vermeye devam edecek. 2024, sanat dolu bir yıl olarak sanat tutkunlarını bekliyor.

İLGİLİ HABERLER

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BM'den İsrail'in Dr. Hüsam Ebu Safiyye'yi Gözaltına Almasına Sert Tepki
2
Hakkari'de 769 Kilogram Uyuşturucu ve Milyonlarca Liralık Kaçak Malzeme Ele Geçirildi
3
Samsun'da 3 Aranan Hükümlü Yakalandı
4
Güney Kore'deki Uçak Kazasının Son Dakikalarda Yaşananları
5
Sivas'ta Baca Temizlerken Çatıdan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti
6
Kayseri'de Sobadan Sızan Gazdan İki Kardeş Hayatını Kaybetti
7
Hakkari'de 272 Tutuklama: Aranan Suçlulara Darbe

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi