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Yeni Yılın İlk Hafta Sonu Yağışlı Geçiyor

Yurt genelinde yeni yılın ilk hafta sonu yağışlı hava etkili olacak. Cengiz Çelik'ten değerlendirmeler.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 16:03
Yeni Yılın İlk Hafta Sonu Yağışlı Geçiyor

Yeni Yılın İlk Hafta Sonunda Yağış Bekleniyor

Yeni yılın ilk hafta sonu, Türkiye genelinde yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hava durumu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yağışların Geçici Olacağı Belirtiliyor

Çelik, gün itibarıyla yağışların etkisini kaybettiğini, sadece Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Mersin ve Karaman çevrelerinde kısa süreli yağışların görülebileceğini açıkladı.

Hava Durumunda Değişiklik Yok

Yarın yurt genelinde yağışsız ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Çelik, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağını vurgulayarak, mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceğini belirtti.

Soğuk Hava Uyarısı

Özellikle iç ve doğu bölgelerde havanın soğuk seyrettiğine dikkat çeken Çelik, yarın gece İç Anadolu'daki en düşük sıcaklıkların sıfırın altında 1-2 derece, Doğu Anadolu'da ise sıfırın altında 10 ila 15 derece olarak ölçüleceğini aktardı.

Büyük Şehirlerde Hava Durumu

Ankara, İstanbul ve İzmir için yapılan son değerlendirmelere göre 3 büyükşehirde de hem 31 Aralık'ta hem de 1 Ocak'ta yağış beklenmiyor. Hava genel olarak parçalı ve az bulutlu olacak.

Hafta Sonu Yağışlı Hava Geliyor

Çelik, yeni yılın ilk hafta sonu olan 4-5 Ocak tarihlerinde Türkiye'nin batı bölgelerinden başlayarak yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceğine dikkat çekti. Doğu bölgesi hariç, pazar günü tüm yurtta yağışların beklendiği ifade edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, yurt genelindeki hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, yurt genelindeki hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

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