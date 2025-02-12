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Yeni Yol Partisi Milletvekili Çalışkan, Deprem Bölgesindeki Konteyner Yaşamını Gündeme Getirdi

Necmettin Çalışkan, deprem bölgesinde hala 700 bin kişinin konteynerlerde yaşadığını vurguladı. Kalıcı konut sorunlarına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 17:39
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 17:39
Yeni Yol Partisi Milletvekili Çalışkan, Deprem Bölgesindeki Konteyner Yaşamını Gündeme Getirdi

Çalışkan'dan Deprem Bölgesine Dikkat Çeken Açıklamalar

Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, deprem bölgesinde hâlâ 700 bine yakın kişinin konteynerlerde yaşadığını iddia etti. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yıl dönümünde düzenlediği basın toplantısında, yaşanan mağduriyetlerin hala tam olarak anlaşılamadığını vurguladı.

Algı ve Gerçeklik Arasında Çelişki

Çalışkan, deprem bölgesinde hayatın normale döndüğüne dair bir algı yaratıldığını belirtti. Yıl dönümünde yapılan tören öncesinde, alana giden yolların asfaltlandığını ve binalara posterlerin asıldığını kaydetti. Ancak, halkın gerçek durumunun göz ardı edildiğine dikkat çekti.

Geçici Çözümler ve Kira Yardımı Sorunları

Milletvekili Çalışkan, deprem bölgesinde 700 bine yakın kişinin konteynerlerde yaşadığını öne sürerek, "Bir tarafta 46 bin konutun teslim edildiği söylenirken, konteynerlerde yaşayan insan sayısında bir düşüş yok. Nasrettin Hoca'nın dediği gibi sormak gerekir, kedi buysa, ciğer nerede?" şeklinde konuştu.

Ayrıca, kalıcı konutlar için kura çekimi yapıldığını ancak bu kişilere anahtarların teslim edilmediğini ifade etti. İsimleri kurada çıkanların, kira yardımını kesmek için zorla imza attırıldığını öne sürdü.

Boş Senet Sorunu ve Vergi Borçları

Çalışkan, deprem bölgesindeki konutlarda vatandaşlardan boş senet imzalatıldığını ve bu kişilerin ödeme koşullarını bilmediğini belirtti. Mücbir sebep halinin uzatıldığına ancak yararlanma şartlarının zorlaştığına dikkat çekti.

Son olarak, depremde enkaz altında kalan araçların sahiplerinin geçmişe dönük vergi borçlarıyla cezalandırıldığını ifade etti.

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