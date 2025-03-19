Yeni Yol Partisi'nden Çarpıcı Açıklamalar: İmamoğlu Gözaltı Süreci ve Gazze Meselesi

Yeni Yol Partisi TBMM Grup Toplantısı

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeni Yol Partisi'nin TBMM'deki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıda, DEVA, Gelecek ve Saadet partileri gündemdeki konuları masaya yatırdı.

İmamoğlu'na Tepki

Arıkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi. Bu gözaltının, Cumhurbaşkanlığı ön seçimine dört gün kala gerçekleşmesinin "son derece manidar" olduğunu vurguladı. Arıkan, coğrafyadaki dengeler değişirken Türkiye'nin haksız gözaltıları tartışmak zorunda kaldığını ifade etti.

Demokrasi Vurgusu

Demokrasinin diploma cenderesinden ve gözaltı korkusundan kurtulması gerektiğini savunan Arıkan, "Hukuk, siyasi hesaplara boğdurulmamalıdır" dedi ve muhalefeti susturma çabalarının yanıltıcı olduğunu belirtti.

Filistin Konusunda Ciddi Uyarılar

Filistin'deki duruma da değinen Arıkan, İsrail'in ateşkesi bozmasının ardından diplomatik baskı ve askeri gücün acil olarak hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. "İslam ülkeleri, İsrail'e destek veren Batı ülkelerine petrol ambargosu uygulamalıdır" ifadesini kullandı.

Ali Babacan'dan İktidar Eleştirisi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gazze'deki durumu ele alarak, iktidarın adeta siyaseti dizayn etmeye çalıştığını dile getirdi. "Bu sabah yaşananlar, seçilmiş iktidarın yaptığı bir darbe teşebbüsüdür" diyerek, demokrasinin tehlikede olduğuna dikkat çekti.

Ahmet Davutoğlu'ndan Sert Eleştiri

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesini "rezalet" olarak nitelendirirken, akademik kurumların sorumluluğunu vurguladı. "Devletin en yüce makamına gelmek için diploma savaşlarının yapılması, Türkiye için bir skandaldır" dedi.

Arıkan ayrıca, Gazze'ye yönelik insani yardım kampanyası başlatılması ve bölgeye heyet gönderilmesi gerektiğini belirtti. Gazze Barış Gücü'nün acilen oluşturulması gerektiğini vurguladı.