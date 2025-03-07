Yeni Yol Partisi'nden Kadınlara Özel Rehabilitasyon Merkezleri Talebi

Elif Esen, Türkiye'de madde bağımlısı kadınlar için özel rehabilitasyon merkezlerinin açılmasını istedi.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 14:38
Yeni Yol Partisi'nden Kadınlara Özel Rehabilitasyon Merkezleri Talebi

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, Türkiye'de "madde kullanan kadınlara odaklı rehabilitasyon merkezleri" kurulması gerektiğini vurguladı. Esen, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 8 Mart’ta yaşamını yitiren, şiddet gören, ihmal edilen ve istismara uğrayan kadınları anarak, onlara selam gönderdi.

Esen, geçtiğimiz yıl cezaevlerinde yaptığı ziyaretlerde, küçük çocuklarıyla birlikte kalan kadınların önemli bir kısmının uyuşturucu madde nedeniyle hapiste olduğunu gözlemlediğini belirtti. Meclis'te özellikle sentetik uyuşturucu kullanan çocukların annelerinin yaşadığı dramasını aktararak, bu durumun yarattığı derin acıyı ifade etmenin imkânsız olduğunu dile getirdi.

Uyuşturucu bağımlılığına dair artan sorunlara dikkat çeken Esen, özellikle bağımlı kız çocuklarının sayısının hızla arttığını ifade etti. "Henüz ömrünün baharında olan çocuklarının uyarıcı maddelerle nasıl kötü hale geldiğini görüyoruz" diyen Esen, bu durumda annelerin sürekli bir korku içinde yaşadığını belirtti.

Esen, Türkiye'deki AMATEM (Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Eğitim Merkezi) kurumlarının, yetersiz kapasite, ilaç temini sorunları, hijyen eksiklikleri ve gizlilik ihlalleri sebebiyle ciddi açıklar yarattığını anlattı. "Kriz anında bir bağımlının gideceği bir acil servisin yokluğu, durumu daha da zorlaştırıyor" dedi.

Kadınların madde bağımlılığı ile ilgili ayrımcılığa maruz kaldığını savunan Esen, kadına özel rehabilitasyon merkezleri açılması gerektiğini söyledi. Bu merkezlerin, kadınların güvenli bir şekilde rehabilite olacağı ve çocuklarıyla kalabileceği alanlar olması gerektiğini vurguladı.

Esen, kadınların madde bağımlılığına dair toplumda var olan yanlış inanışları ortadan kaldırmak için kapsamlı bilinçlendirme kampanyaları düzenlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, kadına yönelik şiddetle mücadele eden mekanizmaların, bağımlılıkla mücadele eden kurumlarla işbirliği yaparak kadınlar için kapsamlı destek ağları kurulmasının önemli olduğunu ifade etti.

"Tedavi sürecinde kadınların psikososyal destek alabileceği hizmetlerin artırılması ve ücretsiz danışmanlık sağlanması gerektiği düşünüyorum. Laboratuvar programlarıyla kadınların iş gücüne katılımlarının teşvik edilmesi de ayrı bir önem arz ediyor" diyerek, taleplerini sıraladı.

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