Yeni Yol Partisi'nden 'Sarı Serum' Uyarısı: Facia Oluyor!

Yeni Yol Partisi'nden 'Sarı Serum' Uyarısı

Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Karatutlu, "Sarı serum olayı Türkiye'nin artık bir faciası. Sağlık personeli olmayan insanlar bile her yerde uygulamaya başladı," dedi.

Denetimler Yetersiz mi?

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'da bir özel hastanede ameliyat masasında yatan bir hasta ile "stent fiyatı pazarlığı yapıldığını" ifade eden Karatutlu, bu durumu eleştirdi. "Sağlık Bakanlığı bunun yıllardır yapıldığını bilmiyor mu? Özel hastanelerde materyal alımlarında, pazarlıkların olduğunu biliyor. Bildiği halde bilmezlik havasına giriyor," şeklinde konuştu.

Ölüm Vakaları Tehlikeli Boyutta

“Sarı serum” uygulamalarının sağlık alanında yarattığı tehlikeleri dile getiren Karatutlu, "Ölüm vakalarını gördük. Sağlık Bakanlığı bunlar için denetim yapıyor mu?" diyerek denetimlerin yetersizliğine dikkat çekti.