Yeni Yol Partisi TBMM Grup Toplantısı: Erken Seçim Çağrısı ve Sosyal Adalet Mesajları

Yeni Yol Partisi'nin TBMM grup toplantısında erken seçim çağrısı yapıldı. Sağlık, adalet ve ekonomik sorunlara dikkat çekildi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 14:06
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 14:17
Yeni Yol Partisi TBMM Grup Toplantısı: Erken Seçim Çağrısı ve Sosyal Adalet Mesajları

Yeni Yol Partisi TBMM Grup Toplantısı'nda Önemli Açıklamalar

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen Yeni Yol Partisi grup toplantısında Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, önemli açıklamalarda bulundu. Arıkan, Türkiye'nin güncel sorunlarına dair çarpıcı değerlendirmelerde bulunarak, "Buyurun, erken seçim hemen bugün yapılsın" dedi. Yeni Yol grubu olarak seçime hazır olduklarını yineledi.

Siyasi Baskılar ve Ekonomik Sorunlar

Arıkan, gün geçtikçe artan gözaltı ve soruşturma haberlerine atıfta bulunarak, muhaliflere karşı sürdürülen baskılara dikkat çekti. Seçim ihtiyacının her geçen gün büyüdüğünü vurgulayan Arıkan, "Mevcut yönetim, halkın sorunlarını çözemiyor. Bu ülkede kaybedecek 1 dakikası bile yok" ifadelerini kullandı.

Ekonomik duruma da değinen Arıkan, Türkiye'de düğün masraflarının giderek arttığını belirtti. Asgari ücretli bir gencin 500-600 bin lira biriktirebilmesi için 28 ay boyunca hiçbir şey harcamak zorunda kalacağını vurguladı. Çalışan annelere yönelik destek önerisinde bulunarak, doğum izninin ilk 6 ayında tam ücretli izin verilmesini talep etti.

Emeklilik ve Ekonomik Adalet Vurgusu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise iktidarın kendilerine eleştiriler yönelten herkese karşı olduğunu savundu. Babacan, Türkiye'deki enflasyonun maliyetlerin artışına dayandığını belirtti ve emeklilerin yaşadığı sıkıntılara da değindi. "Açlık sınırı 22 bin lirayı geçti, emekli maaşı ise yalnızca 14 bin 469. Bu rakamlarla insanlarımız sadece karnını doyurmakta bile zorlanıyor," dedi.

Hekimlik Mesleğine Saygı ve Öneriler

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da toplantıda önemli noktalara değindi. Sağlık çalışanlarına yönelik eleştirilerde bulunan Davutoğlu, "Dünyanın en kutsal mesleğidir hekimlik. O milletvekili unutmamalıdır ki, bir gün sağlık ihtiyacı doğduğunda, yardım için o hekimlerin kapısını çalacaktır" şeklinde konuştu.

Sonuç

Yeni Yol Partisi'nin TBMM grup toplantısında yapılan açıklamalar, erken seçim çağrısı ile birlikte, ekonomik adalet, sosyal haklar ve sağlık sistemine yönelik eleştirilerle öne çıktı. Parti liderleri, Türkiye'nin mevcut yönetimi altında yaşanan sorunların çözümü için oluşturulacak güçlü bir iradenin şart olduğunu vurguladı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu (sağ 2), Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan...

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu (sağ 2), Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan (solda) ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (sol 2), Yeni Yol Partisi TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu (sağ 2), Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan...

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu (sağ 2), Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan (solda) ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (sol 2), Yeni Yol Partisi TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

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