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Yeni Yol Partisi TBMM Grup Toplantısı'nda Deprem ve Gazze Vurgusu

Yeni Yol Partisi TBMM Grup Toplantısı'nda deprem, imar barışı ve Gazze gündeme alındı. Liderler, afet yönetimi ve Filistin konusundaki endişelerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 12:53
Yeni Yol Partisi TBMM Grup Toplantısı'nda Deprem ve Gazze Vurgusu

Yeni Yol Partisi TBMM Grup Toplantısı'ndan Önemli Açıklamalar

DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisi TBMM'de grup toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde hayatını kaybedenler için taziyelerini sundu.

Arıkan, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğuna dikkat çekerek, "Ülke nüfusunun yüzde 98'i deprem tehlikesi altında yaşamakta. 17 Ağustos Marmara Depremi'nden bu yana on binlerce insan çeşitli afetlerde hayatını kaybetti" dedi. 6 Şubat depremlerinin sebep olduğu kayıpların, Kurtuluş Savaşı'ndaki şehit sayısından bile fazla olduğunu vurguladı.

Hatay'a yapacağı ziyareti duyuran Arıkan, depremin etkilediği illerdeki durumdan endişe duyduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı'nın 850 bin yeni konut sözüne rağmen yalnızca üçte birinin teslim edildiğini belirtti.

"Deprem tehdidi altındaki bir ülkede imar barışını çıkarmak, felakete davetiye çıkarmaktır" şeklinde konuşarak mevcut imar politikasını eleştirdi. Arıkan, afet sonrası değil, önce risk yönetiminin sağlanması gerektiğini savundu.

Uluslararası Gelişmelere Dikkat Çekildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesine atıfta bulunarak, Gazzelileri vatan sahipleri olarak tanımladı. Arıkan, "Gazze'deki soykırımlara karşı ses çıkarmaya devam edeceğiz" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise, depremlerin ardından yaşananları eleştirerek yönetimin eksikliklerine dikkat çekti. "Etkilenen şehirleri ayağa kaldırmak için sanayi ve ticaret gereklidir" diyerek iş güvencesine vurgu yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 691 bin kişinin konteynerlerde yaşadığını belirterek, borçların ertelemesi konusunda mücbir sebep uygulamasının uzatılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Trump'ın Gazze ile ilgili açıklamalarını, yeni bir sömürgecilik olarak değerlendirdi.

Toplantıda yapılan bu açıklamalar, hem afet yönetimi hem de uluslararası ilişkiler açısından önemli mesajlar taşıyor. Yeni Yol Partisi, çalışmalarıyla toplumun tüm kesimlerine ulaşmayı hedefliyor.

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