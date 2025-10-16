Yeni Yuvam Modeli: Faizsiz ve Peşinatsız Ev Sahibi Olma Dönemi

ÇŞİ Bakanlığı güvencesiyle 'Yeni Yuvam Modeli' ile ev sahibi olmak kolaylaşıyor

ÇŞİ Bakanlığı güvencesiyle hayata geçirilen 'Yeni Yuvam Modeli', Emlak Konut GYO ve Emlak Katılım iş birliğiyle vatandaşlara faiz, peşinat, ara ödeme ve kurasız ev sahibi olma fırsatı sunuyor. Konut fiyatları ve banka kredi faizlerinin rekor seviyelere ulaştığı bir dönemde devreye giren model, teslimatı beklemeden ev sahibi olma imkânı da tanıyor.

Model nasıl çalışıyor?

Model, basit ve şeffaf bir finansman yapısı üzerine kuruldu. Alıcılar, beğendikleri konutun bedelinin %50'sini 60 aya kadar vade ile doğrudan Emlak Konut'a ödüyor. Kalan %50 ise kamu sermayeli Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı tarafından faizsiz olarak karşılanıyor ve bu tutar 30 aya kadar eşit taksitlerle geri ödeniyor. Bu sayede banka kredi faizleri yerine sadece anapara taksitleri ödeniyor.

Devlet güvencesi ve kurum iş birliği

Modelin farkını ortaya koyan en önemli unsur, arkasındaki güçlü kamu desteği. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ iştiraki Emlak Konut GYO'nun projelendirme ve inşaat deneyimi ile kamu bankası kimliğindeki Emlak Katılım'ın finansal güveni birleşiyor. Bu yapı, hem konut kalitesi ve zamanında teslim hem de ödeme güvenliği açısından vatandaşlara teminat sağlıyor.

Kredi notu, gelir belgesi ve kefil şartı yok

Geleneksel banka kredilerinde aranan kredi notu, gelir belgesi ve kefil gibi şartlar, 'Yeni Yuvam Modeli' kapsamında kaldırıldı. 18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, ek koşul aranmaksızın başvuruda bulunabiliyor. Amaç, belirli bir gelir grubuyla sınırlı kalmadan toplumun geniş kesimlerinin ev sahibi olmasını sağlamak.

Katılım bedeli ve ödeme seçenekleri

Model kapsamında Emlak Katılım tarafından sağlanan %50'lik finansman için bir defaya mahsus %7 oranında katılım bedeli alınacağı açıklandı. Bu bedel, peşin ödenebileceği gibi kredi kartına 6 taksitle de ödenebilecek.

Hangi projeler kampanyada yer alıyor?

Kampanya, İstanbul, Antalya ve Balıkesir'de yer alan toplam 23 seçkin Emlak Konut projesi için geçerli. Aralarında Yenişehir Evleri Arnavutköy, Yeni Fikirtepe, Komşu Finans Evleri, Göktürk Kemer Evleri, Park Yaşam Antalya ve Balıkesir Emlak Konutları gibi bir kısmı hemen teslim avantajı sunan projeler bulunuyor.

Başvuru nasıl yapılır?

Faizsiz ve peşinatsız ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, başvurularını Emlak Konut Genel Merkezine veya 'Yeni Yuvam Modeli' kapsamındaki 23 projenin satış ofislerine şahsen yapabiliyor.

Detaylı bilgi ve şartlar için Emlak Konut ve Emlak Katılım yetkili kanalları takip edilmelidir.