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Yeni Zelanda Başbakanı'ndan Cook Adaları'na Şeffaflık Çağrısı

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, Cook Adaları’nın Çin ile imzalamayı planladığı anlaşmalarda şeffaflığa vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 11:05
Yeni Zelanda Başbakanı'ndan Cook Adaları'na Şeffaflık Çağrısı

Yeni Zelanda Başbakanı'ndan Cook Adaları'na Şeffaflık Çağrısı

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, özerk Cook Adaları ile ilişkilerinin güçlenmesini desteklediğini ancak Çin ile yapacağı anlaşmaların şeffaflık gerektirdiğini belirtti. The Guardian'a göre, Luxon, tarihi bağlar taşıyan Cook Adaları'nın Çin ile bir dizi anlaşma imzalamayı planladığını ifade etti.

Başbakan Luxon, bu anlaşmaların içeriğini görmeden herhangi bir adım atmayı düşünmeyeceklerini belirtti. "Cook Adaları ile olan ilişkilerimiz yakın ancak şeffaflık önemli. Bize iletilen bilgilerde bu şeffaflık sağlanmadı," dedi.

Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı Winston Peters ise Cook Adaları’nın bu tercihlerinin ciddi bir endişe doğurduğunu öne sürdü. Peters, Cook Adaları Başbakanı Mark Brown ile anlaşmalar hakkında kapsamlı bilgi edinmek için girişimlerinin henüz sonuç vermediğini açıkladı. Peters, "Zaman geçtikçe, Cook Adaları’nın gelecek hafta Çin'de imzalamayı planladığı anlaşmalarla ilgili olarak Yeni Zelanda’ya danışmadığını düşünüyoruz," dedi.

Cook Adaları'ndan Güvence

Cook Adaları Başbakanı Brown, RNZ Pacific'e yaptığı açıklamada, Potsdam’a Çin ile imzalanacak anlaşmaların Yeni Zelanda ile olan ilişkilerine olumsuz bir etkisi olmayacağına dair güvence verdiğini vurguladı. Brown, anlaşmaların güvenlik konularını içermediğini belirtti.

Brown, anlaşmaların altyapı ve derin deniz madenciliği araştırmaları gibi işbirliklerini kapsayacağını, ayrıntıların imzalandıktan sonra duyurulacağını ifade etti. "Çin ile anlaşmalarımızı değerlendirirken Yeni Zelanda'nın bizimle aynı odada oturmasına gerek yok," diye ekledi.

Yeni Zelanda ve Cook Adaları İlişkisi

Yeni Zelanda ile Cook Adaları arasında köklü özel ilişkiler mevcut. Cook Adaları, Yeni Zelanda ile öz yönetim sağlayan bir "özgür birliktelik" (free association) statüsüne sahip. Egemen bir devlet olmamakla birlikte, yasama, yürütme ve yargı yetkilerine sahip olan Cook Adaları, Yeni Zelanda sınırları içinde bağımsız bir hukuki varlık olarak kabul edilmektedir.

Yeni Zelanda vatandaşlığına sahip Cook Adaları halkı, Yeni Zelanda pasaportuyla uluslararası seyahat edebilmektedir.

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