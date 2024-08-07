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Yeni Zelanda Başbakanı'ndan Maori İfadeleri Açıklaması

Başbakan Luxon, Avustralya'nın yeni yıl davetiyesindeki Maori ifadelerinin çıkarılması gerektiğini savundu.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 17:42
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 17:42
Yeni Zelanda Başbakanı'ndan Maori İfadeleri Açıklaması

Yeni Zelanda Başbakanı'nın Açıklamaları

Yeni Zelanda'nın yeni başbakanı Christopher Luxon, Avustralya Sanat Bakanı Tony Burke'ye gönderilen yeni yıl davetiyesinden Maori dilindeki ifadelerin çıkarılmasını समर्थन etti. Luxon, bu kararın dilin sadeleştirilmesi amacıyla alındığını belirtti.

Parlamento Konuşması ve Açıklamalar

Parlamentoda yaptığı konuşmada, Luxon, Maori ay takvimine göre yeni yılın başlangıcını simgeleyen Matariki kutlamalarına yönelik davetiyede, yerli dilin kullanımının gerekliliği hakkında düşüncelerini paylaştı. "Avustralyalılarla ilişkilerimde her zaman son derece basit olmanın ve İngilizce kullanmanın faydasını görüyorum," dedi.

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1News'e göre, Yeni Zelanda Kültür, Sanat ve Tarihi Miras Bakanı Paul Goldsmith, Burke'ye gönderilen davetiyede Maori ifadelerinin çıkarılmasını istemişti. Goldsmith ise, "Davetiyede Maori diline gerek olduğunu düşünmedim," şeklinde yorumda bulundu.

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