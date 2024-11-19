Yeni Zelanda'da 40 Binden Fazla Kişi, Maorilerin Ayrıcalıklarını Kaldıracak Tasarıyı Protesto Etti

Yeni Zelanda'da yerli halklardan Maoriler ve farklı gruplardan 40 binden fazla kişi, hükümetin sunduğu ve Maorilerin ayrıcalıklarını ortadan kaldıracak şekilde düşünülen "Antlaşma İlkeleri Yasası" tasarısını protesto etmek için parlamentonun önünde toplandı.

Radio New Zealand (RNZ) tarafından aktarılan habere göre, 1840 yılında İngiliz Kraliyeti ile Maori yerlilerinin liderleri arasında imzalanan Waitangi Antlaşması'nı "yeniden yorumladığı" gerekçesiyle Maorilerin tepkisini çeken tasarıya karşı eleştiriler giderek artıyor. Maori halkı tarafından "Hikoi mo te Tiriti" olarak adlandırılan protesto, 40 binin üzerinde katılımcının parlamentonun önünde buluşmasıyla gerçekleşti.

Hükümet koalisyonunun parçası olan ACT New Zealand Partisi lideri David Seymour tarafından parlamentoya sunulan tasarıya karşı çıkan protestocular, Seymour parlamentonun ön avlusuna çıktığında "Tasarıyı geri çek" sloganları attı.

Te Ao Maori News'un haberine göre, Maori aktivist Eru Kapa-Kingi, 9 gün önce Reinga Burnu'nda başlayan ve bugün parlamento önünde son bulan "Hikoi"'nin bir tepki değil, Maorilerin cevabı olduğunu ifade etti. Kapa-Kingi, protestoya katılan herkesten gurur duyduğunu belirterek, "Umarım bugün bu yürüyüşe katılan herkes, neye söz verdiğinizin farkındadır" dedi. Protestonun burada bitmeyeceğine dikkat çeken Kapa-Kingi, "Umarım hepiniz burada kendi kaderimizi şekillendirdiğimiz bir geleceğe adanmış olduğumuzu fark edersiniz" ifadesini kullandı.

Antlaşma İlkeleri Yasası tasarısı, David Seymour tarafından 7 Kasım'da parlamentoya sunulmuş ve ülkedeki Maori halkı tarafından büyük bir tepki toplamıştır. Tasarının 10 Kasım'daki Reinga Burnu protestosuyla eleştirilmeye başlandığı belirtiliyor.

Tasarının birinci maddesinde, hükümetin herkesin yararına olacak şekilde yönetim yetkisine sahip olması gerektiği vurgulanırken, diğer bir madde de Waitangi Antlaşması uyarınca yerli halkın haklarının önemini bildiriyor, ancak bu hakların farklı olması durumunda geçerli olabilmesi için 1975 Waitangi Antlaşması Yasası gereği tarihi bir antlaşma talebinin çözümüne girmesinin şart olduğunu belirtiyor.

Özetle, gerek egemenlik gerekse yönetim, kültürel haklar ve Kraliyet ile ilişkiler gibi konulara dair önemli başlıklar içeren Waitangi Antlaşması, 6 Şubat 1840'ta imzalanmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.